Aprofitant del 25 al 31 d’octubre se celebra la Setmana Internacional de l'Accés Obert, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) fa una crida a la participació en un voluntariat per sumar veus en català per a les aplicacions basades en la intel·ligència artificial i les tecnologies de la llengua, com ara els assistents de veu, els traductors automàtics o els bots de conversa.

«Impulsem aquesta campanya a la Universitat perquè la nostra comunitat conegui els avenços que s'estan fent en aquest àmbit», apunta Teresa Fèrriz, responsable de Nous Projectes de la UOC. Juntament amb Joan Pujolar, catedràtic dels Estudis d'Arts i Humanitats, Fèrriz encoratja la participació de la UOC en aquesta iniciativa. «Volem que es prengui consciència que el català té un repte enorme i necessita la col·laboració de tothom per seguir essent present en l'àmbit de la innovació tecnològica», afegeix.

«A la plataforma Common Voice hi ha infrarepresentació de les veus dels joves, de les dones i dels parlants de varietats lingüístiques diferents del català central. En aquest sentit, l'aportació de les persones que integren la gran i diversa comunitat UOC pot ser molt valuosa, especialment les veus de les estudiants, les professores i les alumnis», comenta Joan Montané, membre de Softcatalà i representant català a la plataforma Common Voice.

La crida a la participació és més que necessària, ja que, segons els impulsors, «el català sempre ha necessitat el suport ciutadà per avançar i per mantenir-se com a llengua d'ús preferent a internet, dins del nostre domini lingüístic».