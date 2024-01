Sis nanoMOOCs: sis experiències formatives

Dels anuncis a la taula: salut i felicitat com a estratègia a la publicitat alimentària

El nanoMOOC està pilotat per Mònika Jiménez-Morales, professora de la UPF, i, per part de la UOC, per Mireia Montaña, professora i investigadora del Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans de comunicació i Entreteniment (GAME), dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació; i el catedràtic Xavier Medina, professor i investigador líder del Grup interdisciplinar en alimentació, nutrició, societat i salut (FoodLab), dels Estudis de Ciències de la Salut. La formació servirà per analitzar i entendre les eines que utilitza la publicitat per arribar als consumidors. És una proposta formativa que s’adreça especialment a nutricionistes, estudiants de nutrició, professorat de secundària i estudiants de publicitat. S’alinea amb l’ODS 3 – Salut i benestar per tal de garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

Què podem fer amb els plàstics abocats al mar?

És la pregunta que Roser Sánchez, Pepe Mola i Natàlia Putge, d’Edebé, plantegen als adolescents per fer-los reflexionar sobre les seves accions respecte al clima (ODS 13-Canvi climàtic) i ser conscients de l’estat del món submarí (ODS 14 - Vida submarina) i del consum responsable (ODS 12 - Producció i consum responsables).

Please, come in!

És el títol amb el qual Joseph Hopkins, professor i investigador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, vol ajudar els treballadors de petits comerços, bars i restaurants a tenir coneixements bàsics d’anglès, idioma d’intercanvi global. D’aquesta manera es contribueix a l’ODS 8 - Treball decent i creixement econòmic i a l’ODS 10 - Reducció de les desigualtats.

Los motivos visuales en la esfera pública: producción y circulación de las imágenes del poder

És el nanoMOOC que Carolina Sourdis, Ivan Pintor i Jordi Balló, membres del grup de recerca MOVEP de la UPF, posen a disposició de formadors en comunicació, mitjans audiovisuals i periodisme, així com estudiants de carreres afins, per reconèixer els motius visuals que circulen en l’esfera pública i analitzar la ideologia subjacent en la presència, circulació i recurrència d’aquestes imatges. Contribueix a l’ODS 16 - Pau, justícia i institucions sòlides.

De la teva idea al Canvas

És una iniciativa vinculada al programa Start-UPFlama de la UPF i amb docència d’Albert Domingo, dirigida als emprenedors que tenen idees d'empresa, però necessiten aterrar-les en una eina d'ús general i visual com un model Canvas de negoci. Es contribueix a l’ODS 8 - Treball decent i creixement econòmic.

Basis Blockchain (començarà l’1 de desembre de 2021)

És un curs en anglès de la EIT Urban Mobility, impartit per Miquel Oliver i Fabio della Valle, vinculats a la UPF, d’introducció als conceptes bàsics de blockchain aplicat a la mobilitat urbana. Aquest tema és clau per l’acompliment de l’ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles, i alhora forma part de les fites que es plantegen en l’ODS 9 - Indústria, innovació i infraestructures.