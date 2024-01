L'últim informe de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS) estima una prevalença de la depressió a Espanya del 5,2 % i tot indica que els trastorns de salut mental s'incrementaran de manera significativa arran de la pandèmia de la covid. En aquest escenari, l'ús d'aplicacions mòbils podria ajudar tant en la prevenció com en el tractament d'aquests trastorns, i actuar com a coadjuvant en l'abordatge terapèutic. Tanmateix, com sabem realment quines són les aplicacions que funcionen i si estan validades científicament? Un equip liderat per Carme Carrion, membre de l'eHealth Center, investigadora líder del grup de recerca eHealth Lab de la UOC, ha engegat un projecte per desenvolupar una eina, i una metodologia, que ajudi tant pacients com professionals a determinar quines són les millors aplicacions per a la gestió de la depressió. L'objectiu del projecte EvalDepApps és dissenyar un instrument per avaluar les aplicacions que es vagin utilitzant en aquest àmbit, per tal de poder diferenciar les que poden ser útils i aportar valor.

«Volem ajudar professionals i usuaris a separar el gra de la palla i determinar quines són les aplicacions que poden ajudar a gestionar millor el problema de salut en el dia a dia i, alhora, aportar més dades en temps i condicions reals per facilitar als professionals un seguiment molt més acurat de l'evolució i el procés de cada persona afectada de depressió», destaca Carme Carrion, també directora de recerca dels Estudis de Ciències de la Salut.

L'equip del projecte està format per setze persones investigadores de vuit institucions diferents. Per part de la UOC, a més de Carme Carrion (coordinadora del projecte), també hi participen Antoni Pérez-Navarro, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i investigador del grup Internet Computing & Systems Optimization (ICSO), i els investigadors de l'eHealth Center Noemí Robles i Francesc Saigí, qui també és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i director del Centre Col·laborador en Salut Digital de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A més, també l'integraran pacients i professionals d'altres institucions de recerca i d'atenció sanitària de Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Canàries.