Captura de moviment basada en tecnologies obertes



L'empresa emergent Chordata Motion, especialitzada en el desenvolupament de vestits per captar el moviment i digitalitzar-lo en 3D, és un altre dels projectes que serà present al 4YFN amb la UOC. Aquesta iniciativa va ser una de les guanyadores de l'edició del 2019 de la final del programa d'emprenedoria SpinUOC i també ha rebut la inversió de la Universitat. "A Chordata Motion estem engegant un entorn de treball de captura de moviment basada en tecnologies obertes, la qual cosa comporta un trencament radical d'aquest model de negoci", destaca Juancho Casañas, conseller delegat de la companyia.

Casañas espera "establir contacte amb potencials inversors o institucions a fi de poder-hi crear sinergies", i celebra el suport de la UOC perquè "ens ajuda a créixer i a aconseguir noves oportunitats per a la nostra start-up".

Tecnologia educativa inclusiva



Gemma Fàbregas, màster en Aplicacions Multimèdia per la UOC, que l'any 2017 va guanyar un dels premis de l'SpinUOC amb el projecte Jo també llegeixo, està al capdavant de Diversity Apps, empresa emergent que també serà a l'estand de la UOC i en la qual també ha invertit la Universitat. Especialistes en accessibilitat cognitiva es dediquen a crear tecnologia educativa inclusiva i també a assessorar el sector de la tecnologia educativa en aquest àmbit.

Fàbregas explica que vol aprofitar la presència a la fira, gràcies al suport de la UOC, per mostrar serveis de creació i assessorament en tecnologia inclusiva. L'empresa emergent vol establir contactes amb altres emprenedors per a possibles col·laboracions, així com amb futurs inversors. La voluntat és "fer créixer la nostra aplicació per convertir-la en una plataforma de serveis educatius accessibles", comenta Fàbregas, que afirma que la pandèmia ha fet créixer el seu nombre de clients a Llatinoamèrica, tot i les dificultats de la seva activitat.

Tecnologia per a l'educació respectuosa amb evidències científiques



Àlex Letosa, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, és l'impulsor d'Educatool, "l'eina en línia per a una educació respectuosa i amorosa, fonamentada en evidències científiques", un dels projectes guanyadors de l'SpinUOC 2021. Ara, gràcies a la UOC, participarà en el 4YFN. Letosa hi vol "obtenir contactes per estudiar diferents plans de creixement" que la seva empresa emergent té establerts per al futur pròxim. "També pensem que és una gran possibilitat per donar a conèixer la nostra eina educativa i de formació en línia al gran públic", detalla.

Letosa, que valora molt positivament la col·laboració de la UOC per fer créixer l'empresa, explica que, en part, la pandèmia ha contribuït a impulsar el projecte, ja que "la població s'ha habituat a fer servir eines formatives en línia, per exemple, per fer sessions psicològiques per videoconferència i cursos asíncrons".

Solucions d'aprenentatge en el metavers



L'empresa derivada de la UOC Immersium Studio, destinatària d'una inversió de la Universitat i guanyadora d'un dels premis més rellevants del món sobre realitat virtual amb una formació sobre UCI i covid, participarà també en el 4YFN a l'estand de la institució acadèmica. El conseller delegat d'aquesta empresa, Luis Villarejo, celebra aquesta presència perquè la fira del MWC "és un aparador molt important de l'escena emprenedora i innovadora, i constitueix un espai de trobada amb multitud d'agents".

Villarejo apunta que és un moment fantàstic per posicionar-se amb iniciatives d'aprenentatge en línia i en el metavers, perquè la pandèmia "ha atret moltes empreses i institucions a desenvolupar experiències d'aprenentatge en el metavers que complementin la docència més habitual".

Connectant empreses i programadors en qüestió de minuts



Eduard Teixidó és el conseller delegat d'Opground, una empresa emergent que connecta les empreses amb els programadors més adequats, tal com ho fan els reclutadors, però en menys de cinc minuts i sense que ningú malgasti el temps. Gràcies a Opground, les empreses poden estalviar fins a un 80 % del temps que dediquen a buscar nou talent. Amb la seva presència al 4YFN, esperen "augmentar la xarxa de contactes, donar visibilitat a la nostra proposta de valor i conèixer altres projectes", explica. Teixidó, que valora molt positivament el suport de la UOC al projecte, recorda que es van constituir en el moment més crític de la pandèmia. "Independentment de les complicacions que això va poder generar, també ha fet que siguem un equip molt més unit i preparat per als alts i baixos", assenyala.

Protecció preventiva per a persones grans les 24 hores



Ángel Puertas, màster en Executive MBA en Entrepreneurship i Innovació per la UOC, és el responsable de SeniorDomo, una de les empreses emergents guanyadores de l'edició del 2019 de la final del programa d'emprenedoria SpinUOC i també destinatària d'una inversió de la Universitat. Puertas, que espera fer "contactes i clients potencials" al 4YFN, valora molt positivament el suport de la UOC i afirma que ha actuat com un "accelerador clau" per al projecte.

La pandèmia ha afectat la seva empresa, però ha tingut aspectes positius. "Per a nosaltres ha estat una experiència positiva: penso que sense els reptes plantejats per la crisi global no hauríem sobreviscut, perquè ens hem obligat a millorar i escalar el nostre model de negoci d'una altra manera", explica Puertas.

Comprar els productes i serveis de pel·lícules i sèries



José Antonio García Pamplona, estudiant de l'Executive MBA en Negocis Digitals de la UOC, va ser un dels guanyadors de l'SpinUOC 2020 amb Waital, un projecte que converteix el fet de veure una pel·lícula en una experiència inèdita de compra, a partir d'una aplicació, dels productes que hi apareixen. García celebra la participació en el 4YFN gràcies a la UOC perquè és "una gran oportunitat per donar-nos a conèixer i establir noves relacions amb futurs inversors i possibles col·laboracions amb altres empreses del sector audiovisual i tecnològic".

Suport especialitzat i adaptat als projectes



Totes les empreses emergents i l'empresa derivada amb presència al 4YFN amb el suport de la UOC disposen de l'acompanyament a l'emprenedoria de Hubbik. Mireia Riera, directora de l'Àrea de Recerca i Innovació de la UOC, recorda que, mitjançant aquesta plataforma, la Universitat "proporciona suport i assessorament empresarial especialitzat, sense cost i adaptat a les necessitats de l'estat específic en què es troba el projecte". Les iniciatives reben suport "des de la validació de la idea de negoci fins a l'acceleració", i també s'ofereix la "possibilitat de col·laborar amb altres emprenedors i actors de la comunitat UOC —com ara els grups de recerca i els investigadors—, i d'establir connexions amb l'ecosistema emprenedor en general", afegeix Riera.