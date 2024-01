L'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), centre de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha estat acreditat com a centre TECNIO per la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ. Aquest reconeixement cerca identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema d'R+D+I de Catalunya que presentin capacitats tecnològiques diferencials i amb potencial per transferir-les, per tal d'enfortir el teixit empresarial i fer atractiu internacionalment l'ecosistema català d'innovació. Els centres com l'IN3 que disposen de l'acreditació la poden difondre emprant el segell TECNIO i tenen presència visual al web d'ACCIÓ.

Pel que fa a l'activitat de recerca i innovació de la Universitat, Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, apunta que "a la UOC volem ser atractius, captant talent i projectes; referents, publicant i visibilitzant més i millor, i rellevants, fent recerca que tingui impacte social. TECNIO exemplifica aquesta ambició: un reconeixement a una trajectòria i a una capacitat de fer recerca i transferència en un àmbit en el qual som reconeguts".

El catedràtic David Megías, director de l'IN3, també ha valorat la importància de l'acreditació pels seus avantatges concrets, com ara el fet que periòdicament es publiquin convocatòries reservades per als centres acreditats. Això inclou, per exemple, finançament de contractes postdoctorals d'alt prestigi. A més, el també investigador líder del grup de recerca K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) destaca que "les empreses que contracten centres TECNIO per executar projectes de recerca poden gaudir d'ajuts directes i de beneficis fiscals".