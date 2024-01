En la carrera investigadora, el nombre d'articles publicats i la notorietat de les revistes en les quals apareixen han estat tradicionalment un criteri de reconeixement acadèmic. En forma de manifest, la Declaració de San Francisco sobre l'Avaluació de la Recerca (DORA) —sorgida el 2012— convida a canviar aquest sistema d'avaluació centrat en les revistes i les mètriques —i, en concret, en el factor d'impacte (IF)— per anteposar-hi la qualitat dels continguts de la recerca. Per dur a la pràctica aquest precepte, els impulsors de la iniciativa van dissenyar la rúbrica SPACE, un full de ruta per guiar les universitats i altres institucions acadèmiques en la reforma del model d'avaluació de la recerca. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha publicat la versió en català i en espanyol, accessible per a tothom en obert, refermant el seu compromís amb els principis del manifest DORA.

"La rúbrica SPACE es basa en les perspectives de prop de 75 persones de 26 països, i reflecteix el compromís de DORA per ajudar a reformar l'avaluació de la recerca institucional, d'acord amb cada necessitat i context", explica Ruth Schmidt, professora i investigadora de l'Institut Tecnològic d'Illinois (Chicago), que va dirigir el procés participatiu. "La versió en diversos idiomes fa que la rúbrica sigui encara més àmplia i accessible", defensa l'experta.

L'eina s'adreça tant a institucions que valorin aplicar pràctiques d'avaluació de la recerca més justes i responsables com a altres organismes que ja hagin emprès el camí i vulguin assentar-ne les bases o mesurar-ne els progressos o llacunes. Per això, posa en relació les àrees clau de treball institucional amb les diferents fases de la reforma, de menys a més avançades.

L'adaptació a l'espanyol de l'eina s'ha presentat aquest abril per primera vegada en un taller d'avaluació de la recerca, organitzat per la xarxa d'universitats llatinoamericanes i europees Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), en col·laboració amb l'organització de DORA. Amb aquesta trobada es volia convidar els participants a "reflexionar sobre la possibilitat de millorar els seus propis sistemes d'avaluació, des d'una mirada àmplia i integral com la que proposa DORA", aclareix Soledad Aravena, directora del programa de política i gestió universitària de CINDA. El taller s'emmarca dins les accions del pla de treball de la xarxa internacional, després d'una diagnosi sobre l'estat de l'avaluació de la recerca universitària.

En l'adaptació a l'espanyol de SPACE hi han participat els equips de la UOC i també avaluadors externs, com la mateixa Aravena, a més d'Alejandra Tejada Gómez, de la Pontifícia Universitat Javeriana (Colòmbia), i Josmel Pacheco, de la Universitat San Ignacio de Loyola (Perú).

Posteriorment, l’Àrea de Recerca i Recursos d’Aprenentatge de la UOC ha publicat també la versió catalana en obert amb la supervisió de Paula Adam, directora de l'àrea de recerca de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS); Esteve Arboix, cap de l'Àrea d'Avaluació de Professorat i Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU); Montserrat Daban, directora de Política Científica i Internacionalització de Biocat; i Ignasi Labastida, delegat del rector per a la Ciència Oberta de la Universitat de Barcelona.