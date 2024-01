Invertim una part important del nostre temps a compartir imatges, vídeos o pensaments a les xarxes socials com Instagram, Facebook i Twitter. Ara, un grup d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha entrenat un algorisme que busca ajudar els psicòlegs a diagnosticar possibles problemes mentals a través del que publiquem en aquestes plataformes.

Segons la teoria de l'elecció de William Glasser, hi ha cinc necessitats bàsiques que es troben en els fonaments de tot comportament humà: la supervivència, el poder, la llibertat, la pertinença i la diversió. Aquestes necessitats influeixen fins i tot en quina imatge triem per penjar al nostre perfil d'Instagram. "Com ens mostrem a les xarxes socials pot proporcionar informació útil sobre els comportaments, les personalitats, les perspectives, els motius i les necessitats", apunta Mohammad Mahdi Dehshibi, que ha liderat aquesta recerca en el grup AI for Human Well-being (AIWELL), dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i de l'eHealth Center de la UOC.

L'equip investigador ha treballat durant dos anys en un model d'aprenentatge profund que identifica les cinc necessitats descrites per Glasser, utilitzant dades multimodals com imatges, text, biografia o geolocalització. Per a l'estudi, publicat a la revista IEEE Transactions on Affective Computing, van analitzar 86 perfils d'Instagram, publicats en espanyol i en persa.

Basant-se en xarxes neuronals i bases de dades, els experts van entrenar un algorisme perquè identifiqués el contingut de les imatges i classifiqués el contingut textual, assignant-los diferents etiquetes proposades per psicòlegs, que van comparar els resultats amb una base de dades de més de 30.000 imatges, llegendes i comentaris.

El problema d'homogeneïtzar les etiquetes obtingudes de text i imatge el van resoldre amb un llibre de codis, bag of content, que defineixen com un "mapa semàntic del terreny visual al textual". Segons expliquen, "els experiments mostren una precisió prometedora i informació complementària entre senyals visuals i textuals".