El Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), reunit aquest dijous, 2 de febrer, ha decidit per unanimitat proposar el nomenament de la doctora Àngels Fitó com a nova rectora de la UOC, després d'haver completat el procés de selecció entre un ampli conjunt de candidatures.

La candidata serà escoltada pel Consell Assessor de la FUOC i per una comissió delegada formada per quinze representants del Consell d'Universitat, màxim òrgan de participació de la comunitat universitària. En vista dels informes que en resultin, el Patronat elevarà el nomenament, si escau, al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè el ratifiqui. Tan bon punt es faci oficial el nomenament mitjançant la publicació en el DOGC, s'obrirà un període de traspàs que es completarà quan la nova rectora assumeixi plenament les seves funcions en un acte de presa de possessió.

Es convertirà, així, en el quart rector de la UOC, després de Gabriel Ferraté (1995-2005), Imma Tubella (2005-2012) i Josep A. Planell (2013-2023). D'aquesta manera, es completarà un procés de selecció que va començar el desembre del 2021, quan el mateix Patronat va designar una comissió de cerca constituïda per quatre patrons. Aquesta comissió va definir el perfil que havia de complir el candidat o candidata i va nomenar un comitè de selecció format per tres persones expertes de reconegut prestigi internacional que s'ha ocupat de seleccionar les candidatures finalistes entre les persones que hi han concorregut. Finalment, el Patronat, després d'avaluar la terna d'aspirants presentada per la comissió de cerca, ha optat per proposar Àngels Fitó com a màxima autoritat acadèmica de la Universitat per als set anys vinents, tal com estableixen els Estatuts de la Universitat.

El Patronat ha agraït al Dr. Josep A. Planell i a les persones que han format part del seu equip de govern la seva tasca i dedicació al llarg dels darrers deu anys. Durant aquest període, la UOC ha viscut una etapa d'expansió i creixement sostingut en la qual pràcticament ha doblat el nombre d'estudiants i el pressupost, ha superat la xifra de 100.000 alumnis i ha estat la primera universitat catalana amb tota l'oferta oficial acreditada per l'AQU. El Patronat també ha destacat el compromís i el lideratge de la Universitat en la transformació digital de l'educació superior per donar resposta als canvis profunds que en els darrers anys han modificat l'educació i la formació, la recerca i el coneixement, el treball i la vida.