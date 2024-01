Una carrera amb 32 patents

Xavier Vilajosana és doctor en informàtica per la UOC i la UPC. El 2011 va obtenir una beca Fulbright per treballar a la UC Berkeley, dels Estats Units, com a investigador postdoctoral visitant durant dos anys, on va formar part del laboratori de Kristofer Pister. Posteriorment, va treballar per a l'empresa HP, liderant les activitats d'R+D en sensors i control tèrmic de la seva impressora 3D, fins que el 2016 es va incorporar a la UOC, on és catedràtic des del 2018.

En aquest període, ha desenvolupat 32 patents, 26 de les quals són explotades per empreses multinacionals, i ha participat en la creació de diferents empreses emergents, com ara Worldsensing, una empresa que fa servir tecnologies de la internet de les coses (IdC) i de sensors remots per supervisar les infraestructures civils a gran escala i ajudar a prevenir accidents.

Tercer ICREA a la UOC

Xavier Vilajosana és el tercer investigador de la UOC reconegut per una convocatòria ICREA. El 2015 va ser nomenat professor de recerca ICREA Jordi Cabot i el 2021, Diana Roig-Sanz. Roig-Sanz és líder del grup de recerca Global Literary Studies (GlobaLS), que estudia la història literària amb una perspectiva global, és a dir, més enllà del marc nacional, utilitzant anàlisis macrohistòriques i microhistòriques i eines computacionals dins d'un marc d'humanitats digital. A més, Diana Roig-Sanz va rebre el 2018 el prestigiós ajut Starting Grant del Consell Europeu de Recerca (ERC).

Sobre ICREA

L'acrònim ICREA correspon a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, una fundació finançada per la Generalitat de Catalunya orientada a la contractació de personal científic internacional extraordinari i de talent rellevant. Amb més de 260 investigadors, ICREA dona resposta a la necessitat de noves fórmules de contractació per competir en condicions d'igualtat amb altres sistemes de recerca.

La recerca de Xavier Vilajosana contribueix a l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 9, sobre la construcció d'infraestructures resilients, la promoció de la industrialització sostenible i el foment de la innovació.

