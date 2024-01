És possible fomentar l'aprenentatge i el benestar físic i psicològic redissenyant les aules tradicionals? L'evidència científica diu que sí. Les aules tradicionals, organitzades generalment en files i columnes de cadires i taules davant de la taula del professorat i la pissarra, ja no responen a les expectatives i necessitats educatives actuals. L'era digital demana nous dissenys d'espai per a l'aprenentatge. Tant que aquests espais innovadors es poden considerar el "tercer mestre", una figura clau que influeix en l'experiència de l'aprenentatge de l'estudiantat. El grup de recerca Smart Classroom Project, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), analitza ara, mitjançant un projecte de recerca finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, la relació entre els espais escolars innovadors i les pràctiques docents.

"Volem veure com aquestes pràctiques s'hi desenvolupen i com afecten els resultats d'aprenentatge", explica Guillermo Bautista, investigador del projecte El tercer mestre a l'era digital: anàlisi de la relació entre espais escolars innovadors, pràctiques docents i resultats d'aprenentatge. Tant estudis anteriors del grup de la UOC com els d'altres grups a escala internacional ja han definit models d'espais que ajuden a aprendre millor, "però cal aprofundir a obtenir evidències sobre com afecten aquests espais a factors tan importants per a l'aprenentatge com l'actuació del professor o professora, l'aprenentatge col·laboratiu, la motivació, la proactivitat durant l'aprenentatge i l'engagement, entre d'altres, així com processos cognitius com ara la memòria o l'atenció", afirma Bautista.