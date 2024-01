La UOC acollirà la Digital Universities Europe, un dels esdeveniments d'educació superior digital més prestigiós d'Europa

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i The Times Higher Education coorganitzen Digital Universities Europe, un dels esdeveniments d'educació superior digital més prestigiós d'Europa. A la cita, que tindrà lloc del 23 al 25 d'octubre a Barcelona amb el títol "El camí cap a una educació superior digital, equitativa i ecològica", hi acudiran més de setanta ponents, entre els quals s'inclouen alts càrrecs de l'àmbit digital d'universitats, empreses tecnològiques i organitzacions governamentals i no governamentals.

Les institucions d'educació superior de tot Europa s'enfronten a grans desafiaments, com ara la necessitat transformar-se digitalment per servir millor l'estudiantat, el personal i la societat. L'èxit, segons els experts, passa per incrementar les col·laboracions entre organitzacions que generin impacte a gran escala.

En aquest sentit, Àngels Fitó, rectora de la UOC, considera que la "Digital Universities Europe proporciona un marc perfecte per compartir pràctiques i experiències relacionades amb la digitalització de l'educació superior. És una oportunitat per avançar junts cap a una educació superior europea que sigui inclusiva, d'alta qualitat i transformadora per les persones, les organitzacions i el món". Per a Fitó "aquest és un escenari perfecte per planificar passos que ens ajudin a formar una ciutadania crítica i responsable, capaç d'impulsar la transició digital i verda i afrontar els reptes urgents que afecten el nostre progrés, sostenibilitat i benestar social".

Per part seva, Charlotte Coles, directora d'Esdeveniments Globals de The Times Higher Education, considera que la "Digital Universities Europe serà el principal esdeveniment de The Times Higher Education per la comunitat europea de l'educació superior digital. La col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya proporcionarà una àmplia oportunitat als líders de l'educació superior per forjar noves connexions i discutir com seran els futurs models sostenibles d'educació digital per les institucions de tot el continent".