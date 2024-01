Agreujant només en un 22 % dels casos

Fins l’any 2022, en el Codi penal no hi havia cap referència explícita de quan una violació o agressió sexual era dins la relació de parella. Per tant, els jutges havien de condemnar igual uns casos que d’altres, amb la possibilitat, això sí, d'aplicar-hi un atenuant o agreujant pel fet que hi hagués una relació de parella entre l'agressor i la víctima. "La nostra anàlisi ha conclòs que els tribunals només han apreciat aquesta circumstància en sentit agreujant en un 22 % de casos. En la majoria de sentències no n'han dit res, i el resultat és que han posat penes més baixes", diu Tamarit.

Això evolucionarà arran de la popular llei del 'només sí és sí' , aprovada l’octubre del 2022. "D'acord amb la reforma, ara els tribunals han d'agreujar la pena quan les violacions són dins la parella, i probablement hi haurà un canvi", avança el professor.

D'altra banda, recorda el catedràtic de Dret Penal de la UOC, la feina dels magistrats no és senzilla perquè, en els casos de violació dins les relacions de parella, sovint hi ha escassetat de proves i, a més, "la llei permet eximir la víctima del deure de declarar".

Efectes psicològics poc estudiats

L'article dels investigadors de la UOC també destaca que, quan els jutges consideren que la violació ha tingut un impacte psicològic greu en les víctimes, la pena de presó i la compensació econòmica són més altes.

"En moltes sentències no s'ha fet constar perquè no era evident. No sempre el tribunal ho arriba a poder valorar, perquè no sempre se'n fa una valoració pericial. Queda molt recorregut per garantir l'avaluació psicològica de totes les víctimes", ressalta Tamarit.

La visió i el gènere dels magistrats

Pel que fa a les creences conscients o inconscients dels magistrats, el professor de la UOC fa referència al mite de la 'violació real': "L'estereotip és que una violació real és la que comet un estrany contra una noia jove i atractiva. Tot el que se surt d'aquest retrat robot pot tenir més dificultats de ser reconegut, ja sigui la violació d'un home, una dona gran o una violació en l'àmbit de la parella". Per avaluar fins a quin punt aquest mite afecta els magistrats, "caldrien estudis més qualitatius i entrevistar-los, cosa que és molt complicada", afegeix.

Això sí, l'equip que lidera el catedràtic està ultimant un nou article sobre el sexe dels magistrats i com condiciona les decisions en un espectre més ampli de violència sexual. "I hem trobat que, en general, les dones són més punitives amb els delictes sexuals", avança.

Sigui com sigui, i pel que fa a l'estudi que ja han publicat, "el fet que hi hagi aquesta diferència de penes s'ha d'entendre en el marc d'un Codi penal, l'espanyol, que, comparat amb altres països, posa penes molt elevades en els casos de violació. No volem dir si s'ha de castigar amb més presó. Però sí que hem vist que hi ha una certa inèrcia a no prendre's tan seriosament els casos de violència sexual dins la relació de parella. I cal que es prenguin seriosament", conclou Tamarit.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 5, igualtat de gènere.

Article de referència

Sumalla, J. T.; Seseña, P. R.; Arràez, L. A. et al. "How Criminal Is It to Rape a Partner According to the Justice System? Analysis of Sentences in Spain (2015-2022)". Eur J Crim Policy Res (2023). https://doi.org/10.1007/s10610-023-09537-x

