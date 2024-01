Aposta de l'administració

El Govern català treballa en el desenvolupament del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i en l'àmbit metropolità, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha desenvolupat un Pla estratègic del cicle integral de l'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ja reconeixen "el gran potencial de la reutilització de l'aigua per generar recursos hídrics que ajudin a millorar la resiliència en episodis de sequera". Es preveu la construcció de més de 25 plantes de regeneració a Catalunya, una de les quals es planteja que reprodueixi al riu Besòs el model que ja està en marxa al Llobregat. "És plausible suposar que en les pròximes dècades l'aigua regenerada constituirà un component important de les carteres de recursos hídrics, especialment a les zones urbanes", expliquen els autors.

Reutilitzar l'aigua al mateix edifici

L'altre cas que han estudiat els investigadors és el que ja fa anys que s'ha posat en marxa a Sant Cugat del Vallès, on la normativa municipal obliga des del 2002 a construir els edificis de vuit apartaments o més amb un doble sistema de canonades. Això permet que les aigües grises (és a dir, la de les dutxes, banyeres i rentamans) s'emmagatzemin i es tractin al mateix edifici per ser aprofitades per a la cisterna dels vàters. És un projecte que, malgrat haver tingut una bona acceptació a escala local, no s'ha reproduït en altres punts i no sembla tenir un futur gaire prometedor pel que fa a escalabilitat en l'àmbit metropolità.

L'ús d'aigua regenerada es pot estendre a Espanya?

L'any 2020, la Unió Europea va reconèixer per primera vegada la importància d'aquestes "noves aigües" mitjançant la regulació de la reutilització de l'aigua recuperada per al reg agrícola, seguint la petició dels estats membres del sud d'Europa i malgrat el recel dels del nord. Per això, els investigadors confien que aquest serà un dels casos d'ús que es podrà veure aviat a altres punts d'Espanya. Principalment a zones de la conca mediterrània i Andalusia, on la sequera es fa més evident.

Hug March pronostica que aquesta podria ser una sortida interessant per a zones urbanes amb un entorn agrícola important i pròxim, com Alacant: "Es podria arribar a l'intercanvi dels drets d'aigua, per exemple, en fer que els agricultors cedeixin a la xarxa potable l'aigua que tenen per regar i, a canvi, facin servir l'aigua regenerada per als cultius i rebin una possible compensació".

Quin serà el pas següent?

La gravetat de la sequera està reconfigurant ràpidament les fronteres de la reutilització de l'aigua regenerada, però els costos econòmics de l'adaptació d'aquestes xarxes s'han convertit en un repte que encara no està clar com s'afrontarà. "Aquests sistemes d'obtenció d'aigües alternatives, incloent el dessalatge, tenen l'avantatge que permeten guanyar independència del clima, però, en canvi, augmenten la dependència del consum energètic", exposa David Saurí.

Davant el canvi de paradigma que poden suposar aquestes aigües alternatives, els investigadors preparen ara més estudis per entendre com són percebudes per la ciutadania, com canvien l'economia política de l'aigua urbana, quins models de governança les poden regir, qui les pot controlar o atribuir-se'n els drets i fins i tot com es finançaran i quins impactes tarifaris poden tenir en la ciutadania.

Aquest projecte de recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible ( ODS ) número 6, sobre aigua neta i sanejament i número 11, sobre ciutats i comunitats sostenibles .

