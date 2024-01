Útil per prevenir

Segons les autores, aquests resultats poden ser útils per fer una feina preventiva i detectar malestars i simptomatologia abans que es produeixi un empitjorament o cronificació i es passi d'un estat d'ànim baix a trastorns més severs, com podrien ser l'ansietat o la depressió. "Ara podem conèixer la situació actual sobre la salut mental del col·lectiu adolescent i veure quins factors s'hi relacionen, i això ens permet pensar i desenvolupar accions preventives dirigides a millorar la salut mental d'aquest col·lectiu que siguin molt més completes i que tinguin un impacte major", assenyala Helena González-Casals.

Les investigadores defensen que, degut a les característiques del territori, la mostra té molta variabilitat, ja que hi participen adolescents de ciutats com Manresa o Igualada, però també de pobles més petits. "Per tant, ens podem fer una idea aproximada del que passa en altres poblacions i extrapolar els resultats d'aquest estudi a la resta de la població adolescent catalana", apunta González-Casals, tot advertint que a grans ciutats com Barcelona, on hi ha grans diferències entre barris i nivells socioeconòmics, aquest comportament pot ser diferent.

La recerca continua

Les dades per aquesta recerca es van recollir durant el curs acadèmic 2019-2020, fins que el confinament per la COVID-19 va obligar a aturar el treball de camp. Atès que la pandèmia sembla haver influït de manera clara en la salut mental de les persones adolescents, actualment l'equip d'Epi4Health està analitzant les dades de la segona onada del projecte DESKcohort (recollides durant el curs 2021-2022), per tal d'explorar amb detall quins canvis s'han produït en la salut mental d'aquest col·lectiu arran de la pandèmia. A més, també es vol valorar si l'entorn urbà o rural hi té influència, per tal de perfilar accions específiques o intervencions preventives encara més acurades.

Aquest projecte de recerca amb participació de la UOC afavoreix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament el 3, sobre salut i benestar, i el 5, sobre igualtat de gènere.

Article de referència:

Gonzàlez-Casals, H.; Vives, J.; Bosque-Prous, M.; Folch, C.; Drou-Roget, G.; Muntaner, C.; Vives-Cases, C.; Barbaglia, M. G.; Colom, J. i Espelt, A. (2023). Gender inequalities in the prevalence of low mood and related factors in schooled adolescents during the 2019–2020 school year: DESKcohort project. Journal of Affective Disorders (333).

