La UOC i el Reina Sofía estrenen la seva Cátedra abierta, una iniciativa que posa en diàleg la Universitat i el museu

El Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), de Madrid, va acollir els passats 8 i 9 de juny la primera edició de la Cátedra abierta, un esdeveniment creat en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el marc del seu grau d'Arts, i el mateix centre museístic. Sota el títol Cátedra abierta. Las formas del pensar es va desenvolupar la primera edició del que serà una trobada presencial anual, destinada a intersecar i posar en diàleg universitat i museu. La càtedra es converteix en un espai intersticial dirigit a la formació d'artistes. La iniciativa vol contribuir al teixit d'una comunitat expandida i connectada de creadors i investigadora en formació vinculada al Centre d'Estudis del museu.

Laia Blasco Soplon, directora del grau d'Arts de la UOC, destaca que la Cátedra abierta suposa una oportunitat única per als estudiants d'aquest grau: "Que el grau d'Arts pugui presentar alguns dels primers treballs finals de grau (TFG) dels nostres estudiants en el MNCARS suposa una materialització molt emocionant del compromís mutu que les dues institucions compartim en relació amb la formació d'artistes, i que és l'origen de la nostra col·laboració."

La primera edició de la Cátedra abierta ha comptat amb un programa públic que va començar amb un debat sobre el valor del fet de pensar i fer en la pràctica artística. En aquest marc es va presentar una selecció de sis treballs finals del grau d'Arts de la UOC. Aquestes presentacions van obrir una discussió i un intercanvi en què els participants van compartir processos, metodologies, preguntes i aprenentatges al voltant de la pràctica i la reflexió artístiques. "Fer comunitat i obrir-la constantment és essencial per a nosaltres", subratlla Laia Blasco, per a qui "tenir la complicitat d'un museu que també comparteix la preocupació per desbordar constantment els límits de la institució ha estat fonamental per crear aquesta Cátedra abierta".

L'objectiu de la iniciativa és "buscar porositats, trànsits, encreuaments i generar espais d'interrelació i de trobada", afegeix la directora del grau d'Arts de la UOC. Amb aquesta vocació, la Cátedra abierta es va completar amb una conversa pública amb l'artista visual, performer i escriptora Claudia Pagès entorn de la seva obra, metodologia, experiència i trajectòria. Així mateix, els artistes Patricia Esquivias i Matteo Locci van oferir un taller en què, a través del fet de caminar, es va posar en pràctica la metodologia de la recerca performativa.

Per part seva, Joan Fuster, director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, comenta que la Cátedra abierta representa "una concreció de l'esperit de col·laboració entre la UOC i el MNCARS des de la creació del grau d'Arts". "Aquesta col·laboració", afegeix Fuster, "mostra que estar efectivament al servei de la societat com a universitat només és possible obrint-se a les altres institucions". Fuster també considera que el fet que "els estudiants del grau presentin els seus treballs en una institució del prestigi del MNCARS i en diàleg amb artistes ja en actiu mostra l'enorme potencialitat d'aquest acord i la seva oportunitat".

Germán Labrador, director d'Activitats Públiques del Museu Reina Sofía, també ha destacat la importància de la relació que la UOC i el museu mantenen des de fa anys. "És una relació privilegiada", assegura. Aquesta relació contribueix a ajudar l'estudiantat a "incorporar en la seva pràctica artística els continguts i les possibilitats del museu", cosa que iniciatives com la recentment estrenada Cátedra abierta permeten.