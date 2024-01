L'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) investiga la transformació digital de la societat i aporta noves intervencions socials i tecnològiques per abordar els reptes del futur. Avui, la recerca del centre és la protagonista d'un vídeo reposat que, per mitjà de la veu de l'equip investigador principal, apropa a la societat què fa l'IN3, què s'hi investiga i amb quins objectius.

Tal com explica el director del centre, David Megías, també investigador principal del grup KISON, quan l'IN3 es va crear —fa més de vint anys— feia més diagnosi que acció i es dedicava a analitzar com evolucionava la societat. "Ara no ens conformem amb això i també volem ser partícips d'aquesta transformació i dissenyar noves solucions que tenen en compte la tecnologia i també la societat per abordar els reptes del futur."

El centre treballa al voltant de les noves tecnologies i dels seus efectes en tots els àmbits de l'activitat humana i de la societat. Està integrat per un centenar d'investigadores i investigadors, que formen onze grups de recerca transdisciplinària. El més recent, incorporat el passat mes de maig, és el grup AID4So, d'intel·ligència artificial i dades per a la societat, liderat per Andreas Kaltenbrunner. Des del seu laboratori, investiguen el costat més humà de l'aplicació de les noves tecnologies, especialment la intel·ligència artificial, i entre els seus projectes hi ha el de desenvolupar, juntament amb la Wikimedia Foundation, un índex de fiabilitat de les pàgines web que es fan servir com a fonts.

L'especialista en economia feminista i economia col·laborativa, Mayo Fuster Morell, investigadora principal del grup DIMMONS, explica que, des dels seus inicis, internet no només era una eina tecnològica i revolucionària, sinó una metàfora organitzativa. "La pregunta que ens hem de fer és: quina digitalització volem? Una que reforça la concentració econòmica i la concentració de poder o una digitalització que reforça la democratització i que, en aquest sentit, té moltíssim potencial?" I com apunta Rosa Borge, investigadora principal del grup CNSC, que estudia els processos d'exclusió social, les innovacions democràtiques i la governança en l'era de la tecnologia i la datificació, "certes eines tecnològiques, ben dissenyades, poden ajudar a la transformació social".

Els onze grups que conflueixen en l'IN3 provenen de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les enginyeries, així com de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials. La realimentació mútua entre disciplines permet identificar els problemes oberts de la societat xarxa i dels reptes de les TIC. Fruit de la feina de recerca, s'obtenen les demandes i els requisits que han de satisfer les futures tecnologies d'internet per contribuir al progrés de la societat, però també s'observa com és la mateixa societat que ha de ser protagonista en les decisions sobre els avenços tecnològics i les implicacions que aquestes tenen en l'activitat humana.

En paraules de Ramon Ribera, investigador principal de Turba Lab, "la velocitat en què s'ha implantat internet en les nostres vides és molt més ràpida que la nostra capacitat d'entendre-ho. Per això, l'IN3 treballa per comprendre el que està anant a una velocitat de creuer".

