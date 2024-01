Evitar els falsos positius

Un dels reptes del nou model ha estat evitar els falsos positius, persones que el sistema assenyala com en risc sense ser-ho. Aquest error es produeix principalment amb estudiants que no sempre estan actius en l'entorn virtual d'aprenentatge. Així, el nou model també té en compte una finestra temporal que es calcula automàticament segons el curs, el tipus i la dificultat de l'activitat. És a dir, per confirmar que un alumne realment es troba en risc d'abandonament i activar els corresponents mecanismes d'intervenció, ha de romandre en la categoria de risc d'abandonament durant un número consecutiu de dies determinat per a cada activitat. En cas d'estar en un nivell de risc alt d'abandonament, es genera un missatge d'intervenció automàtic a l'estudiant.

Missatges automàtics personalitzats

L'objectiu de la intervenció del sistema és augmentar la motivació de l'alumnat amb, per exemple, recomanacions sobre la gestió del temps, marcant objectius a curt termini o informant de les possibles conseqüències negatives de no completar l'activitat. També proporciona materials d'aprenentatge i exercicis complementaris per ajudar els estudiants a assolir els seus objectius. A més, el professorat de l'assignatura pot dissenyar i personalitzar el contingut dels missatges i adaptar-los segons el nivell de risc. Finalment, l'eina té diferents quadres de comandament que permeten, tant al professor com a l'estudiant, conèixer de manera individual l'estat actual i els riscs potencials.

Per avaluar la incorporació d'aquest nou model predictiu, es van comparar els resultats en l'abandonament amb el grup d'estudiants que van fer servir el sistema LIS l'any anterior —quan encara no s'havia implementat el PDAR— i també amb el grup d'estudiants que no van voler participar en l'estudi i realitzaven l'assignatura sense el suport del sistema LIS. Els resultats, publicats a la revista International Journal of Educational Technology in Higher Education, coeditada per la UOC, van mostrar que l'abandonament dels estudiants al final del curs va disminuir significativament en totes les activitats, amb una diferència del 12 % entre participants en l'estudi pilot i no participants, i amb una diferència del 5 % en comparació amb el semestre anterior, quan només es feia servir LIS sense el nou model predictiu.

Una eina al servei del professorat

Aquest nou sistema dona al professorat la possibilitat d'intervenir de manera proactiva davant els problemes del seu alumnat. "Amb aquest sistema de detecció precoç, es pot avisar l'estudiant abans que succeeixi el problema i podem fer un seguiment 24x7 del nostre alumnat", explica David Bañeres.

A més, també és una eina escalable, que permet al professorat fer un seguiment integral d'una assignatura amb un alt número d'alumnes. "Per exemple, un dels estudis pilot es va fer en una assignatura amb 1.500 estudiants, i el sistema va permetre als professors poder fer un seguiment d'estudiants amb risc d'abandonament sense sobrecarregar la tasca del professor responsable ni dels col·laboradors", destaca l'investigador.

Un sistema adaptable a qualsevol entorn d'aprenentatge en línia

Un avantatge important del sistema LIS és que no depèn d'una tecnologia de gestió de l'aprenentatge determinada i, per tant, es pot utilitzar en qualsevol entorn, sempre que hi hagi dades històriques acadèmiques d'estudiants. "Això vol dir que, encara que actualment la UOC estigui en transició cap a un nou campus basat en una altra tecnologia, com ara Canvas, el sistema es podrà utilitzar igualment adquirint les dades de la font d'informació corresponent", explica Bañeres. Com a exemple, actualment l'equip d'investigadors treballa en un projecte de personalització de l'ensenyament per a l'Oficina Europea de Patents, en què el sistema LIS es farà servir per fer el seguiment dels estudiants dins de la seva plataforma d'ensenyament, basada en Moodle.

A més, LIS es pot configurar específicament per a cada assignatura adaptant-se a les activitats que en formen part i entrenant els models de predicció necessaris amb dades d'estudiants anteriors que han passat per l'assignatura.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, d'educació de qualitat.

