Aportar reflexió als infants i joves sobre les titulacions científiques

Daniel Riera, director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, destaca que l'evidència científica "recull un conjunt de fets pels quals les dones no estudien titulacions TIC o STEM". En aquest sentit, la mateixa evidència "localitza principalment el moment de la possible renúncia entre els set i els tretze anys", afegeix el també investigador líder del grup Internet Computing & Systems Optimization (ICSO). És per això que el Premi equit@T "vol aportar una reflexió als infants i joves que es troben en aquest moment vital". En opinió de Riera, "és clau que tinguin capacitat i preparació per detectar, entendre i afrontar aquestes influències externes, i així poder triar amb llibertat".

Des del professorat d'aquests estudis, Montse Serra, investigadora del grup Technology-Enhanced knowledge and interaction group (TEKING), considera que "és molt important parlar a la joventut sobre la socialització de gènere, les identitats de gènere, les orientacions sexuals, etc., procurant que desenvolupin un pensament crític i constructiu que puguin aplicar a la societat per transformar-la". Això "els donarà seguretat per a la vida, els permetrà escollir en funció de les seves preferències, independentment dels estereotips socials, i els farà ser més lliures a l'hora de triar els estudis", afegeix.

"Cada vegada que comença el curs a la universitat, ens adonem de les poques noies que opten pels estudis científics relacionats amb les TIC o les STEM", afirma Jordi Serra, també professor i investigador del grup K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON), de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Segons Serra, "això costa molt de canviar i s'ha de fer des de la base, quan les noies han de decidir què volen fer". Considera que "moltes se senten atretes pels estudis tecnològics, però els estigmes de la societat encara fan que al final optin per fer altres estudis". És per això que el Premi equit@T "incideix precisament en aquest aspecte i en aquesta franja d'edat de les noies, per mostrar-los que són elles les que han de decidir lliurement què volen ser quan siguin grans, i no fer el que vulguin els altres".

Anna Murillo Brunet, estudiant del grau de Psicologia i guanyadora d'un dels guardons de la passada edició del Premi equit@T, en la categoria de millor vídeo de gènere i TIC professional o amateur, defensa la producció audiovisual que estimuli el jovent a transformar el que no els agrada. "El jovent ha topat amb un món que no ha triat, però sí que pot triar canviar-lo, prenent unes decisions o unes altres. Motivem-los a fer-ho, ensenyem-los com ho poden fer. Siguem més insistents creant espais i continguts per fomentar una evolució", afirma.

Recerca per aconseguir l'equitat

Per trencar els estereotips i abordar les barreres que motiven una baixa participació de les dones en estudis i professions de l'àmbit científic i tecnològic, la UOC disposa del grup de recerca Gènere i TIC (GenTIC), que estudia i analitza aquesta realitat amb projectes com HORIGESTEM, una recerca sobre la importància de fer activitats amb dones referents per fomentar les vocacions STEM de joves i sobretot de noies, i INSPIRE, un consorci europeu per impulsar la igualtat de gènere inclusiva en la ciència i la innovació.

"És fonamental situar les dones al centre dels avenços científics i tecnològics, és a dir, no només com a beneficiàries d'aquests avenços, sinó també com a dissenyadores i productores", assenyala Milagros Sáinz, investigadora líder de GenTIC, grup adscrit a l'IN3. "Ja n'hi ha prou d'infravalorar les seves competències, les seves capacitats, els seus interessos i les seves inquietuds. Així mateix, ja és hora de fer valdre les diferents contribucions de les dones als diversos camps del saber", afegeix la investigadora.

Aquesta iniciativa afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides 4, educació de qualitat, i 5, igualtat de gènere.

Contacte per a premsa

Rubén Permuy

rpermuy@uoc.edu

+34 659 05 42 39

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.