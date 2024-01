Diferències d'itineraris

Segons indica l'estudi, la dificultat de les assignatures no influeix de manera rellevant en la tria de l'itinerari per part de les alumnes. Sí que ho fa, tanmateix, el nombre d'assignatures que els queden per cursar segons les convalidacions i la realitat del "sostre de vidre". És a dir, el fet que elles triïn menys itineraris orientats a aconseguir llocs de direcció i responsabilitat dins de les organitzacions, com el de Sistemes d'informació, encaixa amb la dificultat que presenta en molts casos ser dona en aquesta mena de càrrecs.

A més, els resultats de la recerca de la UOC mostren una diferència marcada entre els itineraris triats per les alumnes i pels alumnes. La majoria de les dones escullen l'itinerari d'Enginyeria de programari, enfocat a crear solucions, aplicables a la vida de les persones. L'elecció dels homes està més repartida, tot i que destaca la via de Sistemes d'informació.

"Les dones opten per itineraris més relacionats amb el desenvolupament d'aplicacions i la interacció amb l'usuari, és a dir, 'de l'ordinador cap enfora', mentre que els homes acostumen a triar les línies que tenen a veure amb el maquinari i el desenvolupament de sistemes, 'de l'ordinador cap endins'", assenyalen els investigadors.

Posar fi a estereotips

L'estudi de la UOC contradiu dues falses creences: que les dones no tenen bones capacitats per estudiar Informàtica i que no els agrada programar. D'acord amb els autors del treball, posar en relleu aquesta realitat és fonamental per promoure la igualtat, la diversitat i la innovació en l'àmbit universitari.

"Si quantifiquem i identifiquem barreres, prejudicis i disparitats, podem crear un entorn més inclusiu en el qual dones i homes tinguin les mateixes oportunitats d'accés. A més, abordar les diferències de gènere ajuda a establir models a seguir, a plantejar canvis en polítiques, a la competitivitat global i a crear una societat més justa i equitativa", conclouen.

Igualment, les diferències entre dones i homes en els estudis tecnològics estan relacionades amb valors lligats als rols de gènere que, segons Milagros Sáinz, investigadora líder del grup de Gènere i TIC (GenTIC) de l'IN3, es transmeten a les unes i als altres.

"La bretxa de gènere en estudis de ciència i tecnologia és un fenomen complex, les arrels del qual estan relacionades amb una societat sustentada en valors vinculats als rols i estereotips de gènere, transmesos a través d'un procés de socialització diferent per als homes i per a les dones", explica Sáinz.

"S'espera que els homes siguin assertius, competitius, fins i tot agressius, o que aspirin a interessar-se pels objectes. De les dones es confia que expressin correctament les seves emocions, que s'interessin per les persones o que els agradi tenir cura d'altres persones en la societat", afegeix la investigadora.

Aquest estudi de la UOC mostra les diferències observades entre homes i dones, però no aprofundeix en les raons que fan que els uns i les altres prenguin les seves decisions. D'aquesta manera, deixa la porta oberta a recerques futures que contribueixin a aclarir les causes de la desigualtat i permetin afrontar-les i, potser, enderrocar-les.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: 4. Educació de qualitat i 5. Igualtat de gènere.

Article relacionat

Minguillón, J.; Marco-Galindo, M. J.; Marco-Simó, J. M.; Planas Hortal, E. (2023) ¿En qué se diferencian las graduadas de los graduados en su trayectoria en el Grado en Ingeniería Informática? El caso de la Universitat Oberta de Catalunya, Jornades sobre l'Ensenyament Universitari de la Informàtica (JENUI). Disponible a: https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/2940/1/Genero.pdf

