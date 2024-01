Saber per què els homes i les dones tenen diferents habilitats en algunes tasques és un tema controvertit en el qual encara no hi ha consens científic. Una de les àrees estudiades és la de les capacitats visuoespacials, en la qual diversos estudis han mostrat que els homes sobresurten en certes activitats, com són les rotacions mentals o la cognició espacial egocèntrica —aquella en què els elements a l'espai es localitzen fent servir com a referència el propi cos en comptes d'emprar altres objectes—. Tanmateix, les causes encara no es coneixen. Segons una editorial recentment publicada en accés obert a la revista científica Frontiers in Virtual Reality, el motiu darrere d'aquesta diferència no és exclusivament biològic i es pot modificar a través d'estratègies que poden eliminar aquesta disparitat.

La capacitat de formar imatges visuoespacials és una habilitat cognitiva que es requereix per moure'ns en un espai o per tenir percepció de profunditat i distància. Aquesta capacitat és útil, per exemple, per dibuixar, cordar una camisa o fer el llit. També serveix per planificar una ruta i desplaçar-se a través d'un espai fins a una destinació, a través d'un "procediment basat en informació sensoriomotora sobre la posició d'un individu a l'espai, les distàncies entre el jo i l'objecte i l'automoviment, que permet una seqüència de punts de referència, girs i canvis de direcció que s'han d'adquirir, així com un conjunt d'associacions lloc-acció que s'han de memoritzar", apunta Pierre Bourdin, professor i investigador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Bourdin, juntament amb investigadors de les universitats de Barcelona i Saragossa, de l'Institut de Recerca Sanitària d'Aragó i del Centre d'Atenció i Recerca de Socioaddiccions de la Xarxa Pública de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, han conclòs que les diferències entre homes i dones en les habilitats visuoespacials no són inamovibles. A través d'intervencions adequades, que abasten des de programes de capacitació en nenes i nens de Primària fins a cursos de visualització espacial en estudiants d'Enginyeria, s'han assolit millores significatives. En alguns casos, aquestes operacions redueixen les bretxes de gènere fins a eliminar-les en moltes tasques espacials.

"Quan van aparèixer els primers estudis que destacaven les diferents habilitats espacials per gènere, el món acadèmic, que també té els seus prejudicis, es va bolcar en les explicacions biològiques i evolutives", comenta Bourdin, coordinador del laboratori XR Lab de tecnologies immersives —realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta— de la UOC. "Però en mirar més de prop, ens adonem que el tema és més complex del que sembla a primera vista. Les diferències són molt mal·leables. Per això és important investigar per què tenen lloc i si es poden eliminar, ja que es podria aconseguir més igualtat i potser millorar certs processos de declivi cognitiu", afegeix l'expert.