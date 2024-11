Més de 1.100 professionals que treballen a la UOC s'han aplegat el 28 d'octubre al Palau de Congressos de Barcelona per conèixer com avança el desplegament de les prioritats estratègiques 2024-2025. La rectora, Àngels Fitó, i el seu equip de govern han compartit les principals fites assolides durant el 2024 i els reptes que s'abordaran durant el 2025. Un dels objectius més imminents de la direcció per al nou any fa referència a la nova proposta de finançament presentada al Govern amb la voluntat de poder continuar exercint la funció pública de la UOC. La trobada s'ha celebrat coincidint amb el nou curs acadèmic i la commemoració dels trenta anys de la creació de la UOC.

En síntesi, els eixos exposats per la direcció de la Universitat són:

● Travar una complicitat política més forta per impulsar una UOC robusta i alineada.

● Reorientar el model educatiu per tal d'acompanyar les persones en la seva formació al llarg de la vida.

● Consolidar la UOC com a centre únic de recerca i transferència d'excel·lència.

● Ampliar els vincles amb la comunitat mitjançant les aliances i la creació i la divulgació cultural.

● Reforçar l'equip acadèmic per créixer amb qualitat.

● Impulsar una organització àgil, eficient i sostenible, compromesa amb les persones.

Necessitat d'alinear estratègia, governança i pressupost

La rectora Fitó ha compartit les línies mestres del desplegament del pla de mandat, afirmant que "tenim un full de ruta ambiciós, amb reptes complexos però ben apamats". Ha destacat que "s'està treballant per travar una complicitat política més forta que ens ajudi a fer front a la "complexitat" i a impulsar una UOC robusta, alineada i competitiva: "Hem presentat al Govern una nova proposta de finançament per a la UOC que permet seguir exercint la seva funció pública."

Fitó ha subratllat la necessitat d'alinear l'estratègia institucional amb la funció social que exerceix la Universitat, fent èmfasi en el compromís amb l'accés universal a l'educació superior i a la transformació digital del sistema educatiu. "El nostre propòsit fundacional és avui més necessari que mai: ser una universitat referent en formació al llarg de la vida, de qualitat, transformadora i inclusiva, que generi un impacte en les persones i el seu entorn", ha explicat.

Un dels punts centrals de la seva intervenció ha estat la importància de reforçar el posicionament de la Universitat a partir de la seva contribució única, sistèmica i transformadora. Per a Fitó, els reptes principals de l'any vinent són "definir el millor Pla estratègic possible per a la UOC", un full de ruta que marcarà el futur de la institució més enllà del 2025 i "tenir aprovat el nou contracte programa". A més, ha posat sobre la taula la necessitat de dissenyar un nou model de comunicació que permeti enfortir la comunicació interna i reforçar la projecció externa.

També ha destacat la importància de resoldre la qüestió de la naturalesa jurídica de la UOC: "Hem de defensar una fórmula jurídica que ens permeti seguir fent el que fem, més i millor encara, i amb la flexibilitat amb què ho fem."

Finalment, ha compartit els avenços en la definició d'un nou model de governança institucional, més distribuït i corresponsable, que es començarà a desplegar al gener. La rectora ha explicat que "aquesta nova etapa, en què els reptes són ingents, requereix un lideratge més distribuït i que compti amb més veus a l'hora de debatre com entomem les oportunitats de l'entorn". En aquest sentit, ha assenyalat que pretén reforçar la governança de la UOC "per dotar-la de més agilitat decisòria, coordinació, reflexió estratègica i participació representativa". Com a fites assolides, ha remarcat la reestructuració del Consell de Govern i del Consell Assessor de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Reorientar el model educatiu per acompanyar l'estudiantat tota la vida

La vicerectora de Docència i Aprenentatge, Teresa Guasch, ha exposat els avenços principals en relació amb la concreció del nou model d'acompanyament a l'estudiantat al llarg de la vida.

També ha parlat de la importància de consolidar una avaluació formativa, competencial, rigorosa, digital i robusta, i ha detallat com s'han implementat diverses proves pilot en l'ús de la intel·ligència artificial per analitzar l'impacte en l'experiència d'aprenentatge.

L'exploració de l'ús de la intel·ligència artificial en la docència i en l'aprenentatge ha estat, de fet, un dels punts més rellevants de la intervenció de la vicerectora, que també ha destacat la definició d'un Pla d'inclusió i atenció a la diversitat, que pretén garantir una educació accessible per a tothom.