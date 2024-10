La rectora Fitó ha posat el focus en les "fortaleses del nostre sistema universitari català" per respondre als reptes "clàssics", com "el finançament, l'autonomia o la burocràcia", i a les "noves amenaces", com "l'eclosió de les universitats for profit, orientades en exclusiva al benefici econòmic i allunyades de la recerca i del servei al país". Per a Fitó, el sistema universitari català pot respondre a aquests desafiaments gràcies, d'una banda, a "la seva riquesa i diversitat, on convergim universitats —tant les públiques com les privades consolidades— i els diferents centres de recerca", i, de l'altra, gràcies a "una orientació compartida cap al coneixement i la cultura". Per a Fitó, aquest "binomi indestriable" garantirà "una societat sana, democràtica i crítica".

Així mateix, ha emfatitzat que les universitats, com a "motors de transformació, progrés i benestar al servei del país", "volem cooperar amb les institucions en la definició d'un projecte de país capaç d'adaptar-se als reptes educatius, econòmics, mediambientals, tecnològics i culturals".

També ha demanat al Govern que faci una aposta clara per la UOC. "Per consolidar allò que la UOC ha demostrat a bastament que sap fer en el marc del sistema universitari català, al servei de Catalunya, Europa i el món i que avui, el context d'oportunitat plantejat pel canvi tecnològic i la necessitat social, exigeix d'esforços renovats. Allà on vam ser pioners, avui volem ser capdavanters, en un lideratge en la innovació educativa i en la formació al llarg de la vida", ha reblat.

També ha volgut fer un agraïment i reconeixement a la professionalitat, a l'entusiasme i al compromís de l'equip UOC en aquests 30 anys de trajectòria de la Universitat.