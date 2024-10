Mirela Fiori , professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) , i el projecte LIS , dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC , han rebut dues distincions Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya en reconeixement de la qualitat docent universitària. Els guardons es lliuraran en el marc de l'acte d' inauguració del curs acadèmic del sistema universitari català 2024-2025 , que tindrà lloc el dijous 3 d'octubre a les 12 h i que enguany acollirà la UOC.

El Govern ha valorat amb un premi individual la tasca de la professora Fiori pel desenvolupament d'estratègies d'innovació docent amb impacte social, en les quals el procés d'aprenentatge és transformador i proper a la comunitat, i per perseguir la generació d'una ciutadania global des del compromís social, cívic i ètic.

Quant al projecte LIS , un sistema d'acompanyament a l'estudiantat a través de la IA, ha rebut un premi col·lectiu donada la seva importància per idear i aplicar un sistema d'aprenentatge intel·ligent adaptatiu per detectar precoçment i ajudar l'estudiantat en risc de suspendre, i que el professorat pugui proporcionar una retroalimentació més eficaç i personalitzada des de la interdisciplinarietat i la diversitat.

Innovació docent per a un urbanisme compromès

Mirela Fiori és arquitecta urbanista i doctora en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya. Els seus interessos de recerca se centren en els processos d'inclusió i exclusió a l'espai públic, la justícia espacial i la innovació pedagògica. La distinció Jaume Vicens Vives li ha estat atorgada pel conjunt d'estratègies d'innovació docent incorporades en el màster universitari de Ciutat i Urbanisme , que dirigeix des del 2012.

El programa té l'impacte social com a objectiu principal i està dissenyat no només per impartir coneixements tècnics, sinó també per formar una ciutadania global i crítica que intervingui en la transformació social des d'un compromís ètic. Part de l'enfocament s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), especialment amb l'ODS 11 (ciutats i comunitats sostenibles), l'ODS 5 (igualtat de gènere) i l'ODS 4 (educació de qualitat).

A Fiori, el primer premi ja li va arribar fa uns mesos, quan la UOC va triar la seva candidatura per presentar-la a aquests guardons, decisió que la va fer sentir "feliç i emocionada", recorda. La distinció Jaume Vicens Vives és per a ella "un reconeixement a la qualitat docent de moltes persones que fem molta feina i que és poc visible". El guardó és "un estímul per a tots i totes nosaltres, un senyal que ens indica que anem pel bon camí i ens anima a continuar innovant", reconeix. Per a Fiori, les estratègies d'innovació docent que ha anat implementant al llarg dels anys tenen una recompensa directa quan rep, per part de l'estudiantat, valoracions molt positives. "Aquest premi em dona forces per seguir endavant i per establir uns vincles molt directes entre la docència i la recerca aplicada", conclou Fiori.

Les estratègies d'innovació docent incorporades per Fiori han promogut canvis en l'àmbit metodològic, de disseny de competències i activitats i dels recursos docents existents, tots orientats a ampliar l'impacte social de la titulació i a crear oportunitats per a la transferència a partir de dos principis fonamentals: apropar-se a la comunitat amb activitats docents i de recerca per contribuir a la seva transformació social, i formar una ciutadania global mitjançant un procés d'aprenentatge transformador i compromès socialment. El programa l'han cursat, des de l'any 2006, gairebé 3.000 persones.

Sota la direcció de Fiori, l'equip del màster va traçar noves estratègies d'innovació docent centrades en cinc eixos principals: avaluació i testatge permanent d'accions d'innovació docent, proximitat en la docència en línia, proximitat amb el territori, recursos Creative Commons i igualtat i equitat de gènere.

Com a impacte, cal destacar la transversalitat, la polivalència i les competències integrals que obté l'estudiant del màster i que li permeten passar a espais de decisió estratègica i polítics. Pel que fa a l'impacte grupal, adquireixen capacitats per gestionar la complexitat, per cooperar i per entendre el llenguatge d'altres professions.