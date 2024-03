Els videojocs es consoliden com a eina terapèutica per a la salut mental

Millora de la velocitat de processament, foment de la creativitat, la motivació i la interacció social. Són alguns dels beneficis de jugar a videojocs, segons avalen els estudis científics que se centren a analitzar l'efecte d'aquests jocs electrònics sobre les capacitats cognitives. En el cas dels serious games o jocs seriosos, a aquests beneficis s'hi afegeix la seva capacitat com a eina terapèutica eficaç per tractar la salut mental. L'evidència científica demostra que contribueixen a desfer obstacles, faciliten l'accés a intervencions psicològiques i promouen l'adhesió al tractament, fonamental per obtenir resultats positius.

En aquest sentit, una revisió recent feta per investigadors de la Universitat d'Amsterdam concloïa que aquest tipus de jocs són efectius per reduir els símptomes propis de l'ansietat i la depressió. I també hi ha evidència científica sobre la seva efectivitat per tractar fòbies, com és el cas, entre d'altres, d'Amelia Virtual Care, que permet que la persona s'exposi a les seves pors de manera gradual i acompanyada per un terapeuta; Dytective, que serveix per tractar trastorns d'aprenentatge com la dislèxia, o Plan-IT Commander, eficaç per al dèficit d'atenció. Inclús es poden fer servir per detectar de manera precoç símptomes de TDAH.

Dins d'aquesta tipologia de videojocs s'engloba la plataforma web de vídeos interactius AutisMIND, desenvolupada per Alex Escolà, psicòleg clínic i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb el suport de la plataforma d'emprenedoria Hubbik, juntament amb l'equip de professionals de l'Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica de Barcelona (IDAPP) i en col·laboració amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Aura Fundació, la Fundació Friends i Specialisterne.

"Es tracta d'una plataforma de vídeos interactius que promouen la interacció i l'autonomia de persones amb autisme", assegura Escolà, que imparteix docència al màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.