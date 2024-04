Segons la darrera enquesta de població activa (EPA) , a principis del 2024 més de 2.900.000 persones estaven a l'atur a l'Estat espanyol, un 35 % de les quals des de feia almenys un any. Totes, i sobretot les que fa més temps que estan sense feina, corren el risc de ser automàticament descartades en els processos de selecció dels serveis d'ocupació i de les empreses. Així ho afirma Antonio Fernández García , professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que adverteix que es tracta d'una pràctica il·legal que s'ha de redreçar.

Fernández ha repassat estudis internacionals i estatals que indiquen que és habitual que s'excloguin candidats a un lloc de treball pel simple fet d'estar desocupats, especialment si fa més de mig any que estan a l'atur. "Hi ha l'estereotip que aquestes persones no serviran tant per treballar, sense tenir en compte si han fet formació o si han estat desocupades perquè cuidaven algú", detalla.

A més dels informes que ha revisat, el professor de la UOC ha comprovat de primera mà com diverses empreses i portals d'ocupació aplicaven el filtre d'estar a l'atur als seus programaris o sistemes d'intel·ligència artificial (IA) de selecció, sense tenir massa consciència de la discriminació que això pot implicar.

Considerant que aquesta situació atempta contra la dignitat de les persones, Fernández s'ha submergit en la legislació espanyola per demostrar que es tracta d'una pràctica il·legal i advertir així administracions, empreses i ciutadans que cal eliminar-la.

Tot plegat li ha representat el reconeixement de la comunitat jurídica i la seva recerca s'ha publicat en el llibre que recull les comunicacions de la darrera edició del congrés de l'Associació Espanyola de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Sense jurisprudència sobre aquesta qüestió

"Això no s'havia plantejat mai en l'àmbit jurídic. Sí que se sap que dones, persones amb discapacitat o persones de més edat tenen problemes per accedir al mercat de treball. Però aquesta qualitat d'estar aturat no s'havia estudiat en l'àmbit jurídic", explica el professor i investigador del grup de recerca TAXBUSINESS de la UOC.

Si bé és habitual entrar en litigi quan una persona és acomiadada, no se sol recórrer als tribunals per denunciar que se l'ha discriminada en un procés de selecció. Així doncs, no hi ha jurisprudència respecte d'això, cosa que va motivar l'expert a demostrar que excloure persones que estan a l'atur en aquests processos és il·legal.

A més de diversos articles de la Constitució espanyola, indica Fernández, l'aprovació de la Llei 15/2022 per a la igualtat de tracte i la no discriminació és clau en la seva argumentació, ja que la norma, que s'aplica de manera transversal, prohibeix la discriminació per raons socioeconòmiques.

Així mateix, afegeix, descartar les persones aturades de les borses de treball pot ser una manera de discriminació indirecta dels col·lectius que més tendeixen a estar sense feina i, especialment, en situació d'atur de llarga durada: "Es tracta de les dones, les persones de més de 45 o de menys de 30 anys, les persones amb discapacitat, les persones sense llar, les persones migrants o les persones trans", concreta.

Un perjudici per a tothom

Tal com remarca Fernández, estar en situació d'atur i tenir dificultats serioses per sortir-ne perjudica la persona que ho pateix i també la seva família, no només des del punt de vista econòmic, sinó també pel que fa a la salut mental.

L'investigador subratlla la incoherència que representa establir polítiques per fomentar l'ocupabilitat i, en paral·lel, permetre que hi hagi aquesta discriminació en els processos de selecció. "No és lògic que et gastis molts diners en formació i en subsidis a persones aturades i després permetis que algú que està a l'atur pugui ser exclòs dels processos de selecció només pel fet d'estar sense feina", denuncia.

El professor de la UOC proposa que la Llei d'ocupació aprovada el 2023 inclogui específicament que el fet d'estar a l'atur no pot ser una discriminació en la cerca de feina. Alhora, anima els serveis d'ocupació i les empreses a revisar els seus processos selectius i evitar les discriminacions, i convida entitats i sindicats a tenir en compte aquest aspecte a l'hora de defensar els drets de la ciutadania.