Han passat gairebé 130 anys des que, el 1896, es van celebrar a Atenes els primers Jocs Olímpics de l'edat contemporània. En aquest temps, les pràctiques esportives han experimentat una gran evolució. També ha canviat molt què i com mengen els atletes, i en concret els participants en els Jocs. Precisament, la nutrició dels esportistes olímpics, des d'aquell 1896 i fins als nostres dies, és el focus de la primera tesi del doctorat de Salut i Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És una recerca duta a terme en el marc dels grups FoodLab i Epi4Health, dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC dirigida pels investigadors F. Xavier Medina i Laura Esquius, repleta d'anècdotes que dibuixen la història: "A les primeres edicions no hi havia vil·les olímpiques, els atletes eren amateurs, bevien vi i encara pensaven, com a l'antiga Grècia, que si menjaven pota de cabra tindrien la força d'una cabra. Avui, cal preparar 50.000 àpats cada dia, informar bé, incloure opcions vegetarianes i vetllar per la sostenibilitat". Així ho explica l'autor de la tesi, Xavi Santabàrbara Díaz, graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i que ha cursat dos màsters a la UOC.

Sota el títol Evolución y cambios en la nutrición deportiva, la provisión de alimentos y la gastronomía en los Juegos Olímpicos de la era moderna (1896-2020), la investigació de Santabàrbara analitza, des del punt de vista de la nutrició esportiva, els informes del Comitè Olímpic Internacional (COI) de totes les edicions dels Jocs Olímpics d'estiu des del 1896 fins al 2020, tenint en compte que les guerres en van fer suspendre algunes i que la pandèmia va retardar la darrera.

Si bé algun altre grup de recerca en nutrició ja havia revisat aquests informes, el que distingeix l'estudi de Santabàrbara és la seva mirada multidisciplinària: "Habitualment, les investigacions se centren en els nutrients que fan que millori el rendiment, però s'ha analitzat poc d'on venim i per què passa això. Els Jocs Olímpics són l'esdeveniment per antonomàsia del món esportiu i volíem anar més enllà: estudiar tots els factors que influeixen en la nutrició esportiva en un esdeveniment així".