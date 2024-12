La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha tancat tres importants projectes finançats per fons europeus Next Generation concedits pel Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, orientats a millorar la formació i la transformació digital del sistema educatiu català.

Els projectes, centrats en la competència digital docent, l'ús de la realitat virtual en l'educació i la digitalització de centres educatius, han estat dissenyats per ajudar el professorat a adaptar-se a les noves demandes digitals i pedagògiques. Amb la col·laboració de diversos centres educatius i entitats, els resultats obtinguts mostren un avenç important cap a una educació més digitalitzada i innovadora.

1. Formació en competència digital docent per a més de 400 professors i professores

Un dels projectes més destacats ha estat la formació en competència digital docent, que ha beneficiat 439 professors i professores no universitaris de Catalunya. Finançat amb una part significativa dels fons europeus Next Generation, el projecte ha ofert cursos en línia per millorar les competències digitals del professorat. Els cursos, distribuïts en tres nivells (B1, B2 i C1), han tingut un enfocament pràctic i col·laboratiu, amb l'objectiu d'impulsar la transformació digital de les aules amb l'adopció de les tecnologies i la integració dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en els projectes educatius.

En el nivell C1, els participants han dissenyat i implementat projectes de recerca per transformar les seves institucions educatives i innovar des d'un enfocament tecnològic, organitzatiu i pedagògic. Ara, aquests docents estan preparats per liderar el canvi digital als seus centres, fet que ajudarà a millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de manera sostenible i inclusiva. Els resultats inclouen la creació de projectes educatius oberts perquè els altres docents els puguin utilitzar com a recursos per a les seves pròpies aules.

Teresa Romeu i Montse Guitert, investigadores del grup de recerca Edul@b i professores dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, a més d'expertes en educació i TIC i competència digital i impulsores d'aquests cursos, assenyalen que ara "els docents tindran l'oportunitat de transformar la seva pràctica educativa a partir de l'ús crític i eficient de les tecnologies digitals a les seves pràctiques a l'aula, fet que els permetrà aplicar una metodologia més dinàmica i participativa amb l'alumnat, tant en l'àmbit digital com en el d'inclusió i equitat".

2. Realitat virtual per a l'aprenentatge immersiu en art i creativitat

El projecte Realitat virtual per a la generació de situacions d'aprenentatge immersives ha estat una de les iniciatives més innovadores d'aquests tres programes. Finançat amb 179.000 euros, aquest projecte ha permès a quatre centres educatius de Catalunya dissenyar i implementar projectes immersius en 360 graus, fent servir la realitat virtual per abordar temes com la sostenibilitat, l'espai construït i les arts. S'han creat sis projectes interdisciplinaris que han involucrat 36 docents i 439 alumnes, des de l'educació infantil fins a la formació professional.

Aquests projectes s'han centrat a fer una anàlisi i una reflexió sobre l'entorn construït a través de l'art i la creativitat, com es pot observar en exemples com B.O.M.B.O.LL.A o Descobrint Castellet, reconeguts per la seva innovació com a finalistes dels premis mSchools Awards 2024. La col·laboració amb entitats culturals com la Fundació Joan Miró i la Fundació Mies van der Rohe, a més de la implicació d'El Globus Vermell i Immersium Estudio, han estat clau per garantir l'èxit i l'impacte del projecte, que s'ha consolidat amb una jornada final i amb la creació d'un repositori digital compartit per tots els centres educatius participants.

"Mitjançant la realitat virtual i la col·laboració en xarxa, hem fomentat la creativitat i una visió crítica de l'espai construït, tenint en compte les necessitats de les persones i alineant-nos amb els valors de sostenibilitat i equitat a escala col·lectiva", assenyalen Montse Guitert i Teresa Romeu, líders d'aquest projecte.

3. "Gira de transformació digital": impulsant la col·laboració entre centres educatius

El projecte "Gira de transformació digital" ha estat una acció important per fomentar el diàleg i l'intercanvi de pràctiques digitals entre docents de diferents àrees geogràfiques de Catalunya. Durant el mes d'octubre del 2023, es van celebrar jornades de formació en tres províncies (Tarragona, Girona i Lleida), amb la participació de més de 430 persones. Aquestes jornades han permès a divuit entitats relacionades amb la tecnologia educativa (edtech) presentar demostracions de les seves eines digitals, a fi de demostrar de quina manera poden transformar l'ensenyament i millorar la qualitat educativa.

Aquesta iniciativa ha culminat amb una jornada final a Barcelona, que ha reunit més de 200 participants i ha servit com a punt de trobada per a la comunitat educativa. Els resultats d'aquest projecte inclouen la creació d'un repositori virtual amb 29 clips audiovisuals que recullen pràctiques digitals innovadores que poden ser aplicades en qualsevol centre educatiu. Aquesta acció ha facilitat la creació d'una xarxa de col·laboració entre docents i ha contribuït a la creació d'un ecosistema educatiu més digitalitzat i connectat.

"Des del grup de recerca, continuarem impulsant iniciatives similars per seguir promovent la innovació i la transformació digital en l'àmbit educatiu", afirma Marta López, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i membre del grup de recerca Smart Classroom Project.

Un pas endavant cap a una educació digitalitzada i inclusiva a Catalunya

Els tres projectes liderats per la UOC han marcat un abans i un després en la digitalització de l'educació a Catalunya. La formació en competència digital docent, la creació de projectes immersius amb realitat virtual i la creació de xarxes d'intercanvi de bones pràctiques han tingut un impacte profund en la manera com els docents i els centres educatius aborden la transformació digital. Per mitjà d'aquestes iniciatives, la UOC no només ha millorat les competències digitals dels docents, sinó que també ha ajudat a consolidar una educació més innovadora, inclusiva i adaptada a les necessitats del segle xxi. Amb aquests projectes, els centres educatius de Catalunya estan més preparats per afrontar els desafiaments de l'era digital.

Els projectes de la UOC són finançats a través de la convocatòria Impuls Digital MRR, del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, i amb els fons europeus Next Generation EU.

Els projectes de la UOC afavoreixen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat, i 10, reducció de les desigualtats.