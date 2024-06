La UOC duplica les beques rurals

La UOC obre la convocatòria de 200 beques destinades a persones residents en zones rurals de menys de 2.000 habitants . A causa de la gran demanda, el nombre de beques s'ha doblat respecte a la convocatòria anterior per donar resposta a l'interès que va despertar la primera edició d'aquestes beques , creades l'any passat.

Aquesta iniciativa s'engloba dins de les accions i mesures dutes a terme per la institució educativa per disminuir la bretxa entre el camp i la ciutat i les desigualtats socioeconòmiques, ambientals i de gènere que aquesta comporta. "La UOC està fortament compromesa amb la transformació positiva de les zones rurals per convertir els territoris despoblats en espais d'oportunitats, i aquestes beques contribuiran a aconseguir una ruralitat resilient a través d'una acció formativa orientada a fomentar la generació de coneixement entorn dels territoris", comenta Soledad Morales, coordinadora acadèmica de la Xarxa UOC Rural.

El paper de la universitat en línia en zones rurals

Segons explica Àngels Fitó Bertran, rectora de la UOC, "la universitat en línia és fonamental per construir comunitats rurals més capacitades, emprenedores, cohesionades i cooperatives", i aquest tipus de beques permeten que persones residents en municipis rurals es puguin formar o especialitzar des d'un entorn rural per contribuir posteriorment a la generació de processos de transformació positiva en les àrees rurals.

A més, segons l'opinió de la rectora, la presència de la universitat en línia en els diferents nuclis territorials "també contribueix a incrementar el dinamisme i la resiliència de les zones rurals des d'un punt de vista econòmic, perquè genera capital social i promou la millora d'infraestructures i serveis".

En definitiva, que els residents en zones rurals tinguin accés a formació superior de qualitat des d'un entorn rural reverteix positivament en les comunitats rurals, que, sens dubte, estaran més capacitades per afrontar tots els reptes i desafiaments del futur. Com indica Àngels Fitó, "la universitat no tan sols és responsable d'oferir una formació de qualitat adequada als reptes principals de la societat i del mercat de treball, sinó també de promoure el desenvolupament de competències específiques per a l'ocupació i de dinamitzar la comunitat, de manera que aquesta pugui afrontar amb èxit tots els canvis que puguin venir".

Per part seva, Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, comenta el següent: "Estem convençuts de la importància crucial del coneixement i del talent de les persones per afavorir territoris forts i connectats tant econòmicament com des del punt de vista social i cultural".

Les beques prioritzen les sol·licituds de persones compromeses amb l'entorn rural

Aquestes beques rurals cobreixen el 30 % de l'import de la matrícula de qualsevol programa formatiu de la UOC durant el primer i segon semestre del curs acadèmic 2024-2025, i els beneficiaris podran continuar optant a l'ajuda mentre durin els seus estudis. Les beques prioritzen les sol·licituds de persones compromeses amb l'entorn rural en el qual viuen, especialment si aquestes volen emprendre nous projectes vinculats amb el món rural o desenvolupar la seva carrera professional en zones rurals.

D'altra banda, encara que les ajudes es dirigeixen principalment a residents en municipis rurals de menys de 2.000 habitants, també hi poden optar persones residents en poblacions de menys de 5.000 habitants amb una densitat inferior a 100 habitants/km2.

Durant els últims anys la UOC ha capacitat milers de persones que resideixen en municipis o nuclis de població en risc de despoblament i ha contribuït a la transformació positiva d'aquests territoris. Actualment, un 17 % de la comunitat UOC viu en zones rurals, i 10.500 estudiants de la UOC (un 62 % dels quals són dones) estudien des de poblacions espanyoles de menys de 10.000 habitants.