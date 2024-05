Segons el World University Rankings 2024 , la UOC es troba entre el 7,6 % de les millors universitats del món, una puntuació gairebé idèntica a la de fa un any, que va ser del 7,7 %. El Center for World University Rankings (CWUR) situa enguany la UOC al lloc 1.582 de la classificació mundial, al lloc 534 de la classificació europea i al lloc 47 de la classificació estatal. Aquest estudi mesura la qualitat de l'educació i l'aprenentatge de l'estudiantat, així com el prestigi del seu professorat i la qualitat de la seva recerca, sense basar-se en enquestes ni enviaments de dades per part de les universitats.

El CWUR classifica les universitats en quatre àmbits: educació (25 %), ocupabilitat (25 %), professorat (10 %) i recerca (40 %). Dels quatre àmbits analitzats, la UOC consta en dos:



● L'ocupabilitat dels alumnis, mesurada pel nombre d'antics estudiants d'una universitat que han ocupat càrrecs directius superiors a les empreses més grans del món en relació amb la mida de la universitat, amb una puntuació de 1.701 (l’any passat va ser de 1.697).

● La qualitat del professorat, mesurada pel nombre de professorat que ha guanyat distincions acadèmiques importants, amb una valoració de 212 (la mateixa que l’any passat).

Amb aquests barems, la UOC suma una puntuació global de 67,7 (l’any passat va ser de 67,6). Analitzant aquests àmbits, s'han classificat 20.966 institucions d'arreu del món, però només les 2.000 primeres han entrat al rànquing global del CWUR. A escala mundial, encapçalen la llista tres universitats nord-americanes: la Universitat Harvard (per tretzè any consecutiu), l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i la Universitat de Stanford, seguides de les universitats britàniques de Cambridge i d'Oxford.

Sobre el CWUR

El CWUR és una organització de consultoria que ofereix assessorament sobre polítiques, coneixements estratègics i serveis de consultoria a governs i universitats per millorar els resultats educatius i de recerca. El seu origen es remunta a l'Aràbia Saudita, quan el 2012 es va fer un rànquing amb les cent millors universitats del món. Dos anys més tard, ja incloïa les mil millors universitats d'entre més de 25.000 institucions d'arreu del planeta que oferien graus oficials. Actualment, n'inclou 2.000 i la seu central es troba als Emirats Àrabs.