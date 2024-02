Mor Gabriel Ferraté, rector fundador de la UOC

Una de les grans fites d'aquest enginyer industrial nascut a Reus va ser idear i crear la UOC l'any 1994 per encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ferraté va acceptar el repte amb la condició que el Govern li fes "confiança" i li deixés fer "una universitat diferent". I ho va aconseguir. Ferraté es va proposar "trencar les barreres de l'espai i del temps a través de les noves tecnologies" en un temps en què "l'internet públic i popular i la www encara no existien!", tal com explicava ell mateix en aquesta entrevista . Des d'aquells inicis incerts ja han passat gairebé 30 anys, els mateixos que celebrarà l'octubre vinent la primera universitat en línia del món.