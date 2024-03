Un equip d'investigadors, amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha iniciat un nou projecte de recerca destinat a millorar la seguretat de les xarxes mitjançant eines que analitzin la informació i permetin identificar el contingut maliciós per, posteriorment, filtrar-lo.

L'equip, dirigit per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), impulsa el projecte Ciberseguretat per a la detecció, l'anàlisi i el filtratge de continguts falsos o maliciosos en entorns d'hiperconnectivitat (DANGER), que es desenvoluparà durant els propers dos anys per millorar la seguretat de les xarxes mitjançant eines que analitzin la informació i permetin la identificació maliciosa per a fer-ne un filtratge posterior. L’equip durà a terme recerca d’alt nivell en àrees concretes de l’àmbit de la ciberseguretat, potenciant la valorització i transferència dels resultats a la societat i als sectors productius, així com la divulgació a diferents tipus de públic. La participació de la UOC està coordinada pel catedràtic David Megías, director de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), i Helena Rifà, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, tots dos investigadors del grup de recerca K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON). Aquesta iniciativa és possible gràcies al marc de cofinançament de la invitació pública llançada per l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), entitat dependent del Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial.



"El projecte aborda les creixents amenaces digitals, com ara la desinformació i els ciberatacs, que representen riscos significatius per a la societat. La propagació de contingut fals debilita la confiança en les institucions, mentre que els ciberatacs poden causar el robatori de dades sensibles o interrupcions de serveis vitals", explica Jordi Herrera Joancomartí, coordinador del projecte i professor del Departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions de la UAB. "També pretén preservar la integritat de la informació en un món digital on la manipulació de dades és fàcil. En desenvolupar eines per detectar i combatre la desinformació, el projecte promourà un ambient en línia més fiable i segur en el qual els usuaris puguin confiar en la veracitat de la informació que consumeixen".

Lluita contra la desiformació

El projecte DANGER, aprovat per l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), generarà solucions per detectar contingut fals mitjançant l'aprenentatge automàtic a fi de protegir els usuaris de les xarxes socials i els creadors de contingut davant dels deep fakes. També s'aplicarà la tecnologia blockchain i la seva capacitat per proporcionar una traçabilitat immutable i transparent de les dades i les transaccions, a fi de rastrejar i verificar l'autenticitat i la integritat del contingut multimèdia. Les marques d'aigua i les credencials per a continguts multimèdia generades mitjançant la tecnologia blockchain poden ser eines valuoses per garantir l'autenticitat i la integritat del contingut i augmentar, alhora, la confiança en els mitjans digitals.

Protecció contra els ciberatacs

L'increment del ransomware (o programari de segrest) ha estat vinculat a l'aparició de les criptomonedes com a mecanisme de pagament per cobrar el rescat de les dades segrestades. Des de la seva aparició i generalització, el nombre d'atacs amb ransomware ha crescut de manera exponencial i les estimacions de pèrdues per causa d'aquest tipus de codi maliciós no deixen de créixer: el 2021 van assolir els 20.000 milions de dòlars.



Dificultar el cobrament del segrest de dades és una bona estratègia per reduir aquest tipus d'atacs. Amb l'objectiu de prevenir la propagació del ransomware i reduir-ne l'efectivitat, els investigadors analitzaran els sistemes de transaccions amb criptomonedes per poder dotar-los d'eines que permetin el rastreig de les transaccions i la detecció d'usos il·legítims.



"Una de les dificultats principals del projecte és l'evolució constant de les amenaces. Qualsevol solució desenvolupada dins del projecte ha de ser flexible i adaptable per fer front a noves formes de desinformació i de vulnerabilitats emergents. A més, el projecte implica una complexitat tècnica considerable. El desenvolupament de sistemes de detecció de contingut fals, la protecció contra ransomware, la seguretat de les criptotransaccions i altres aspectes impliquen tecnologies avançades i conceptes tècnics complexos", destaquen els investigadors.