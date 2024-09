Quin paper té la UOC en el projecte MCX?

La UOC ha jugat un paper fonamental en el projecte MCX, contribuint al desenvolupament de marcs d'implementació, estratègies de reconeixement i el catàleg de cursos de microcredencials. El grup de treball d'estratègia de microcredencials de la universitat ha dissenyat una planificació estratègica, que s'implementarà el curs 2024-2025. La institució està compromesa amb la integració d'estàndards europeus més amplis en el seu model d'educació contínua.

L'oferta de microcredencials de la UOC s'emmarca en el context de la iniciativa Insígnia, una proposta global de la Universitat que té com a objectiu empoderar les persones per gestionar la seva trajectòria personal i professional d'acord amb les oportunitats que ofereix el món laboral: prenent decisions informades sobre coneixements, habilitats i competències que els permetin aprendre, millorar i desenvolupar el seu potencial.

En aquest context, els coneixements adquirits mitjançant microcredencials són reconeguts amb credencials digitals, estandarditzades, verificables, portables i propietat de l'estudiant, que en pot decidir la compartició a fi de millorar la seva marca personal i les seves opcions d'ocupabilitat a escala internacional.

El projecte MCX ha desenvolupat instruments i recursos essencials, incloent-hi l'eina d'anàlisi d'oportunitats de microcredencials, l'estratègia de reconeixement, el catàleg de microcredencials i el model de xarxa de microcredencials. Aquestes iniciatives tenen com a objectiu simplificar l'emissió, l'intercanvi i el reconeixement de microcredencials entre les universitats associades.

Mobilitat virtual a través de les microcredencials

La mobilitat virtual a través de les microcredencials ofereix als estudiants oportunitats educatives flexibles i sense fronteres. Aquestes els permeten inscriure's en cursos oferts per universitats associades, participar en cursos en línia i obtenir microcredencials reconegudes per tot el consorci. El projecte MCX vol harmonitzar polítiques i regulacions, garantint la transparència i l'accessibilitat als estudiants, ocupadors i institucions educatives. En estandarditzar les microcredencials, el projecte té com a objectiu millorar-ne la credibilitat i la utilitat en tots els àmbits.

Fase actual i perspectives futures

A partir de l'estiu de 2024, el projecte MCX llançarà el seu Catàleg de cursos, de manera que aplanarà el camí per a les mobilitats virtuals i l'emissió de microcredencials al llarg de 2024 i 2025. El projecte serveix com a pilot per a iniciatives més àmplies de provisió conjunta de microcredencials dins de les aliances d'universitats europees.

"MCX és un projecte que representa un esforç innovador en cooperació transnacional, fomentant un ecosistema d'aprenentatge cohesionat que secunda trajectòries educatives personalitzades i abordant les necessitats d'un mercat laboral en transformació", explica el líder del projecte per part de la UOC, Mitchell Peters.

En millorar el valor de les microcredencials, MCX impulsa la innovació i la inclusió en l'educació superior. "La participació de la UOC en aquest projecte remarca el seu perfil d'institució líder, compromesa amb l'excel·lència en l'educació, la recerca i la innovació", afegeix Peters. D'aquesta manera, "la Universitat contribueix a la preparació dels estudiants amb les habilitats i competències necessàries per a l'èxit en l'era digital", conclou.