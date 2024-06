Recuperar el llegat de la literatura creada per dones i promoure el reconeixement públic d'autores en llengua catalana, castellana, gallega i basca que han estat invisibilitzades en la història de la literatura és l'objectiu de Relats compartits, la iniciativa que per tercer any consecutiu impulsa la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en col·laboració amb la Universitat Camilo José Cela (UCJC) i que compta enguany amb la participació de l'Àrea de Cultura de la UOC.

La iniciativa consisteix a recuperar el llegat de la seva obra promovent l'enregistrament de lectures seleccionades que passaran a formar part d'un banc públic i en obert d'audiolectures allotjat a la web de la Biblioteca de la UOC.

Des d'aquest Sant Jordi i fins al pròxim 22 de maig, totes les persones que així ho desitgin poden inscriure's a la iniciativa a través de la plataforma Symposium i enregistrar l'àudio a partir de la selecció d'autores i de textos que figuren a l'espai web de Relats compartits.

En aquesta edició, la iniciativa amplifica el seu abast i adquireix una dimensió més transversal, amb la vocació de promoure el coneixement de la iniciativa i de fer créixer el nombre de participants entre tots els col·lectius de la comunitat universitària de la UOC. A més, el projecte amplifica la seva difusió per tal d'arribar a qualsevol persona que hi estigui interessada i contribuir així a assolir l'objectiu de comptar amb noves audiolectures que facin créixer els 85 registres que avui formen part del banc d'audiolectures.

Qui hi pot participar?

Tota la comunitat UOC, els usuaris i el personal de biblioteques nacionals i internacionals.

Fins al pròxim 22 de maig, podeu sumar-vos a la iniciativa fent l'enregistrament d'un fragment de les obres de les autores que formen part del projecte per contribuir a visibilitzar el talent de les autores invisibilitzades de la nostra literatura. Podeu trobar el llistat d'obres seleccionades d'autores en llengua catalana, castellana, basca i gallega a l'espai web de Relats compartits del web de la Biblioteca, juntament amb les instruccions que us permetran completar tot el procés.

Relats compartits és una iniciativa de la Universitat Camilo José Cela (UCJC) i la UOC que va néixer l'any 2022 amb l'objectiu de visibilitzar el talent de les dones en la literatura promovent l'enregistrament de la seva obra en les diferents llengües oficials de l'Estat.