Més de dues dècades de prohibició

Més de vint anys després que se'n prohibís l'ús en la construcció, l'amiant continua essent un problema de salut pública important. S'estima que, només a Catalunya, encara hi ha instal·lades més de quatre milions de tones d'aquest fibrociment que, segons l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts a l'any arreu del món, principalment per càncer de pulmó, però també per càncer de pleura i fibrosi pulmonar, entre altres afeccions. Les normatives que en regulen la retirada estableixen l'objectiu d'eliminar-lo dels edificis públics abans del 2028 i dels privats abans del 2032.



El desenvolupament d'aquesta solució tecnològica pot ajudar a resoldre una de les qüestions clau en la lluita contra l'amiant: la identificació per part de l'Administració de les cobertes d'aquest material que encara estan pendents de ser retirades per un equip professional i acreditat a aquest efecte. "Actualment, no hi ha cap protocol ni cap sistema eficaç per localitzar l'amiant que encara hi ha dispers al territori, perquè els inventaris amb humans sobre el terreny són cars i llargs", apunta Borge Holthoefer.

Ara el seu equip es planteja la possibilitat d'ampliar la base d'entrenament del sistema d'IA per tal de millorar-ne l'eficàcia en entorns rurals i equiparar-la a la urbana i la industrial, que tenen una fiabilitat lleugerament superior perquè el sistema es va entrenar amb més dades d'aquestes zones, però també perquè al camp el desgast i la conservació de l'amiant és diferent i pot tenir capes de vegetació per sobre.