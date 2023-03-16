Barcelona acull la conferència internacional de referència en live coding

Barcelona acull la conferència internacional de referència en live codingOrganitzada per Axolot, la Universitat Oberta de Catalunya i TOPLAP Barcelona, l'ICLC 2025 reunirà artistes, investigadors i tecnòlegs de tot el món per explorar el codi com a eina creativa en directe
Del 27 al 31 de maig de 2025, Barcelona es convertirà en l'epicentre mundial del live coding amb la celebració de la novena edició de la International Conference on Live Coding (ICLC). Organitzat pel col·lectiu Axolot, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i TOPLAP Barcelona, i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, aquest esdeveniment internacional reunirà artistes, investigadors i tecnòlegs que exploren l'ús del codi informàtic com a eina creativa, especialment en actuacions en directe. "L'ICLC 2025 és un espai obert a tothom que tingui interès en l'experimentació i la creació amb codi, amb una clara voluntat inclusiva i educativa, i alhora un punt de trobada per a la comunitat internacional d'artistes que programen", sintetiza Enric Mor, general chair de l'ICLC 2025 i professor i investigador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
L'ICLC 2025 oferirà un programa divers i interdisciplinari amb representacions acadèmiques, actuacions audiovisuals en viu i enregistrades, projeccions de vídeo, tallers i esdeveniments satèl·lit. "En un moment en què l'accés a la tecnologia cada cop és més tancat, el live coding, en general, i aquesta edició de l'ICLC, en concret, n'obren les caixes negres: ensenyen el codi i mostren els processos sense secrets i sense por a l'error", exposa Lina Bautista, live coder i organitzadora de l'ICLC 2025.
El programa acadèmic, que tindrà lloc a la UOC, girarà entorn del concepte de liveness i les seves múltiples manifestacions en el context del live coding. Les ponències abordaran temes com la codificació col·laborativa, les interfícies híbrides, els llenguatges de programació específics per a l'art, la interacció amb agents artificials i la creació de comunitats inclusives.
Un dels plats forts de l'ICLC 2025 seran els tres keynotes a càrrec de veus de renom en aquest àmbit. La primera serà Anna Xambó (28 de maig), investigadora i productora de música electrònica experimental, que reflexionarà sobre la capacitat del live coding per qüestionar les nocions tradicionals d'espai i temps en un món accelerat i de canvi constant. Per la seva banda, Lu Wilson (29 de maig), creadora i programadora, abordarà la seva experiència i trajectòria en el live coding com una actitud vital. Finalment, Marc Villanueva Mir (30 de maig), artista i investigador en arts escèniques i tecnologies digitals, proposarà una reflexió sobre com el live coding pot ser entès com una pràctica performativa que qüestiona les dinàmiques socials i les polítiques contemporànies.
En paral·lel al programa acadèmic, amb motiu de l'ICLC, la UOC presenta l'exposició "Live Coding: codi_en_viu++", que s'inaugurarà el 28 de maig a les 14 h i es podrà visitar fins al 15 de juliol. A través de sis instal·lacions interactives i una peça documental, la mostra ofereix una immersió en el live coding com a pràctica artística i social. Les obres, creades per artistes locals i internacionals com Ted Davis, Patrick Borgeat, Alexandra Cárdenas, Roger Pibernat, Nikita "Freeboid" Khudiakov, Timo Hoogland, Enric Mor, Bernat Romagosa, Laia Blasco-Soplon, Joan Soler-Adillon, Jonathan Chacón-Perez, Stefan Voglsinger, Moritz Morast, Ámbar Tenorio-Fornés i Gergo D. Farkas, exploren temes com la interacció corporal amb el codi, la interacció amb entorns híbrids o l'ús de la bicicleta com a interfície creativa. L'exposició es complementa amb un mapa dels llenguatges de programació utilitzats per la comunitat de TOPLAP Barcelona i amb descripcions divulgatives que defineixen i contextualitzen formats propis del live coding, com les algoraves o les sessions from scratch.
Els tallers, que tindran lloc el dissabte 31 de maig al Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, oferiran una jornada intensiva amb 19 propostes distribuïdes en tres franges horàries. Aquests tallers abordaran temes com la coreografia amb codi, la síntesi neural o la creació sonora des del navegador, amb la participació d'artistes i tecnòlogues d'arreu del món.
Finalment, l'ICLC 2025 també oferirà una programació artística oberta a la ciutadania, amb col·laboracions amb diversos espais culturals de la ciutat. El 27 de maig, la conferència s'inaugurarà amb el concert Re:verse | Re:structure – About Syntax, Signals and Code a la Sala Aranyó de Phonos (Universitat Pompeu Fabra), una proposta centrada en el potencial creatiu del codi, la sintaxi i els senyals. Els dies 28, 29 i 30 de maig, de nou a la UOC, se celebraran tres concerts per clausurar el programa acadèmic dels matins, amb actuacions que exploraran diverses dimensions del live coding: la poètica, la realitat i el temps. Els vespres dels dies 29 i 30 de maig, la Sala Beckett acollirà els concerts Re:verse | Re:structure i Re:veal | R:eco:de – Live Coding to Reveal, Reframe and Reconstruct the Hidden, dues sessions escèniques que exploren el live coding com a eina per qüestionar i reconfigurar narratives i sistemes. El 30 de maig, l'espai La Nau serà l'escenari d'Algo:rave – Live Coding Beyond Computers, una vetllada dedicada a la faceta més experimental, col·lectiva i festiva del live coding. Com a colofó, el 31 de maig, el club LAUT acollirà Algo:noise – Audiovisual Live Coding, una sessió centrada en la manipulació simultània i en temps real de so i imatge, amb artistes tant de l'escena local com de la internacional.
Tota la informació sobre l'ICLC 2025 es pot consultar al web oficial, on també es poden comprar entrades per accedir a la programació general o a esdeveniments concrets.