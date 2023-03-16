Constituït el Consell per a la productivitat i el lideratge econòmic de Catalunya, amb participació de la UOCEl nou òrgan està integrat per 16 economistes de reconegut prestigi entre el món acadèmic, patronal i sindical
La rectora, Àngels Fitó, i el director dels Estudis de Dret i Ciència Política, Ignasi Beltran de Heredia, formen part d'aquest Consell que assessorarà el Govern, proposarà mesures per millorar la competitivitat i recuperarà el lideratge econòmic del país
El Govern ha creat el Consell per a la productivitat i el lideratge econòmic de Catalunya. El nou òrgan, que actuarà de manera independent, està format per 16 economistes de reconegut prestigi entre el món acadèmic, patronal i sindical, entre els quals hi ha la rectora de la UOC, Àngels Fitó, i el director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, Ignasi Beltran de Heredia. El principal objectiu del Consell és analitzar, diagnosticar i proposar mesures per millorar la productivitat i recuperar el lideratge econòmic del país.
Aquest matí ha tingut lloc la reunió constitutiva del Consell, presidida per la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i sota la vicepresidència del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. També ha comptat amb la participació del secretari d’Afers Econòmics i Fons Europeus, Francesc Trillas, i el director general d’Anàlisi i Prospectiva Econòmica, David Lizoain, a part de la resta de membres del Consell.
La consellera Romero ha definit el nou òrgan com “una eina de coneixement, anàlisi i orientació de les polítiques públiques” que actuarà tant en qualitat d’“observatori actiu de la productivitat” com de “laboratori d’idees”. La seva funció principal serà “anticipar reptes i proposar solucions eficients”, amb l’objectiu d’“impulsar la transformació econòmica de Catalunya i generar més oportunitats, millor benestar i més prosperitat per a tota la ciutadania”.
Per la seva banda, el conseller Sàmper ha dit que “el futur econòmic de Catalunya es juga en la nostra capacitat de fer créixer la productivitat sense deixar ningú enrere”. “Competitivitat i cohesió social no són objectius oposats, sinó dues cares d’una mateixa estratègia”, ha dit. I ha afegit que “des del Govern, impulsem una agenda orientada a la productivitat, amb polítiques que fomenten la cooperació, la innovació aplicada i la internacionalització”.
Reunions trimestrals i informes periòdics
Els membres del Consell celebraran reunions trimestrals, emetran informes periòdics que analitzaran l’estat de la productivitat i faran recomanacions per millorar-la. Les seves funcions principals són:
- Analitzar sistemàticament l’evolució dels indicadors de productivitat i els seus determinants.
- Elaborar diagnòstics i recomanacions, basades en l’evidència, sobre les polítiques econòmiques més adients per millorar la productivitat.
- Proporcionar assessorament estratègic en matèria de modernització del teixit productiu, transició ecològica, cohesió social i vertebració territorial.
- Fer seguiment i avaluació de les actuacions del Pla Catalunya Lidera i del seu impacte en l’economia catalana.
- Impulsar el coneixement i la innovació, elaborant estudis sobre lideratge econòmic i prosperitat compartida.
- Fomentar la col·laboració públic-privada mitjançant el diàleg amb agents econòmics, socials i acadèmics.
- Promoure la transparència i la rendició de comptes mitjançant la publicació d’informes periòdics i l’organització de sessions obertes de debat.
La productivitat, un dels principals reptes de la Unió Europea
Un dels principals reptes que afronta l’economia catalana és millorar la productivitat, un factor clau per al creixement econòmic i la competitivitat que s’ha mantingut estancat durant els darrers 25 anys. Aquest diagnòstic coincideix amb les conclusions de l’informe Draghi sobre el futur de l’economia europea, que també identifica la productivitat com un element essencial per rellançar el creixement dins la Unió Europea.
Amb la creació del Consell, el Govern referma el seu compromís amb una economia més competitiva, innovadora i cohesionada, que considera la productivitat l’eix central del lideratge econòmic de Catalunya dins el marc europeu. La iniciativa s’emmarca en el Pla Catalunya Lidera, l’eina estratègica que ha dissenyat el Govern per fer de Catalunya una de les regions europees més competitives, afrontant reptes com la modernització productiva, la transició ecològica, la cohesió social i la vertebració territorial.