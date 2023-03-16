8/11/25 · Institucional

Ens deixa el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Antoni Rom

Crespo

Pexels

Aquesta matinada ens ha deixat Josep Antoni Rom, rector de la Universitat Ramon Llull. La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU, fan arribar el condol més sentit a la Universitat Ramon Llull,  a la família i amics i a totes les persones que el coneixien i l’apreciaven i comparteixen el sentiment per la seva pèrdua.

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