L'estríming enganxa les teleoperadores: per què Netflix, Prime Vídeo o Disney+ eclipsen la fibra i les trucadesGairebé totes les teleoperadores, incloses les low cost, ja ofereixen paquets que inclouen l'accés a alguna plataforma de vídeo sota demanda
Experts de la UOC analitzen un fenomen que ha transformat el mercat de les telecomunicacions
El temps en què la quantitat de minuts disponibles per trucar cada mes, o els gigues d'internet a màxima velocitat al mòbil, marcaven la pauta a l'hora de triar una tarifa sembla que ha quedat enrere. Les teleoperadores tenen cada vegada menys marge per destacar en el mercat a mesura que les tecnologies avancen i les altes velocitats de connexió en fibra o telefonia mòbil s'estenen a una gran quantitat d'usuaris. Per això, és possible que una de les grans batalles del moment entre teleoperadores sigui a les plataformes d'estríming. Ni tan sols les companyies de baix cost s'escapen d'un fenomen amb moltes explicacions, però també dubtes, sobre la seva evolució en el futur.
"En un mercat tan competitiu, la inclusió d'aquestes plataformes les ajuda a diferenciar-se i a respondre a la demanda dels consumidors, que busquen comoditat i una única factura", explica José Antonio Morán, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i expert en telecomunicacions. "Incloure plataformes d'estríming en les seves ofertes permet a les empreses promocionar els seus propis serveis i desenvolupar experiències noves per a l'usuari, integrant la televisió amb aquestes plataformes, així com altres serveis relacionats amb la tecnologia, com ara alarmes, serveis de salut, etc., que ajuden a generar més volum de negoci", afegeix.
La televisió com a esquer
Encara que gairebé totes les grans teleoperadores tenen els seus propis serveis de televisió de pagament, l'auge de les plataformes d'estríming ha acabat forçant una convergència que es pot veure com una cosa natural o, com a mínim, com un exercici de supervivència. "La saturació de mercat ha complicat moltíssim la captació i la retenció de clients. Amb aquesta mena d'ofertes, ambdues parts hi guanyen: les teleoperadores completen la seva oferta i les plataformes amplien la base d'usuaris dels seus productes", apunta Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i experta en plataformes de vídeo sota demanda (VoD).
Les plataformes de televisió de les teleoperadores, com Movistar+, Orange TV o Vodafone TV, són clústers de canals de pagament d'emissió lineal que hereten el model que van popularitzar a Espanya als anys noranta del segle passat Canal Satélite Digital i Vía Digital. Ara la tecnologia permet que els usuaris puguin posar en pausa o rebobinar l'emissió en directe, tornar a començar un programa des del principi sense que importi el moment, o gaudir de tots els continguts que s'hagin emès en els últims set dies a la carta. També tenen la possibilitat de gravar programes i sèries al núvol per veure'ls a través del descodificador o, una cosa més moderna, en mòbils, ordinadors o tauletes. Un catàleg de serveis audiovisuals que es complementa, a vegades, amb canals i continguts exclusius de cada teleoperadora, i que serveixen com a esquer per atreure i retenir els clients.
No obstant això, aquesta primera "guerra" entre plataformes, que va tenir el cinema o els esports com a element de disputa per destacar, està cada vegada més protagonitzada per la integració de plataformes d'estríming. Una de les primeres a obrir la veda va ser Vodafone amb HBO España, amb la qual va segellar un acord pioner d'integració el 2016. Dos anys després, Movistar va integrar Netflix i va portar un pas més endavant aquests pactes, ja que va incloure els continguts de la plataforma estatunidenca en tot el seu ecosistema de televisió de pagament. Ja no es tractava simplement de permetre visualitzar Netflix a través del descodificador de la teleoperadora, sinó que els seus continguts apareixerien fins i tot en el cercador de continguts juntament amb els de la resta de canals propis oferts.
En paral·lel, l'acord entre Movistar i Netflix va posar fi a una batalla que es començava a gestar entre les teleoperadores i les anomenades plataformes OTT (Over The Top), ja que les primeres defensaven que les segones feien un ús intensiu de l'amplada de banda de les xarxes de telecomunicacions sense sufragar els costos de desplegament de fibra òptica i el seu manteniment costós. De fet, un informe de Sandvine va xifrar en gairebé un 66 % el trànsit d'internet generat per serveis de vídeo, un percentatge del qual Netflix en solitari representaria una mica més del 13 %, superant plataformes com YouTube. "Inicialment, les teleoperadores es queixaven que les OTT es beneficiaven de les seves xarxes sense contribuir al seu finançament. Això va generar tensions i debats sobre qui havia d'assumir els costos de l'expansió de la xarxa per suportar el trànsit de dades creixent", explica el professor. "Els acords entre teleoperadores i OTT ajuden a mitigar les asprors en aquestes tensions inicials. A través d'aquests acords, en el futur les OTT podrien contribuir al finançament de les xarxes, sigui mitjançant pagaments directes o a través de la integració en paquets convergents. Aquest és un tema en el qual s'ha de continuar treballant perquè s'arribi a un acord just i les OTT puguin sufragar una part del desenvolupament d'infraestructures que necessiten per a la distribució dels seus continguts", apunta.
Plataformes per a tothom
La integració de les plataformes en els paquets convergents de les teleoperadores és una dinàmica que es podria entendre com un moviment natural. "Les teleoperadores, senzillament, han ampliat la seva base de col·laboradors. Abans funcionaven com a operadors que integraven canals prèmium i lloguer de pel·lícules. Ara s'han replegat entorn de les plataformes simplement perquè es tracta d'uns serveis molt sol·licitats", assegura Elena Neira. "L'auge de plataformes com Netflix o HBO Max ha transformat els nostres hàbits de consum, i les empreses de telecomunicacions s'adapten a això", afegeix José Antonio Morán. Però la integració de les plataformes d'estríming en els paquets convergents de les teleoperadores va més enllà de la simple adaptació a una dinàmica del mercat. Hi ha beneficis tangibles, en això.
Com destaca l'expert, "els paquets convergents fan que els clients siguin menys propensos a canviar de proveïdor, ja que haurien de donar de baixa diversos serveis alhora", la qual cosa "redueix la rotació i els costos d'adquisició de nous clients". Al seu torn, aquestes integracions "milloren l'atractiu de les teleoperadores, en incorporar continguts que estan molt enganxats a la conversa", i ho fan a un preu "més competitiu, ja que acostuma a ser més assequible que la contractació per separat de cada producte", explica, per part seva, Elena Neira. "A més, poden accedir al contingut des d'un únic ecosistema, en lloc d'haver d'estar entrant i sortint d'aplicacions", afegeix, amb la qual cosa es guanya comoditat a l'hora d'usar els serveis i, en certa manera, s'incentiva que el client contracti totes les plataformes integrades per no perdre's continguts.
En paral·lel, la integració de plataformes d'estríming obre la porta al fet que les teleoperadores ofereixin altres serveis diferents en els seus paquets. "Les operadores d'internet estan ampliant la seva oferta de serveis per incloure àrees com la salut, les assegurances, les alarmes i l'energia", destaca el professor Morán. "El mercat de la connectivitat a internet està saturat, amb una competència ferotge que redueix els marges de benefici. Oferir serveis addicionals permet a les operadores generar noves fonts d'ingressos i dependre menys de la venda d'internet", afegeix. Una evolució "de simples proveïdores de connectivitat a proveïdores de solucions integrals que satisfan les necessitats digitals dels clients en un món cada vegada més connectat", explica, i que "els permet diversificar els seus ingressos, aprofitar la seva infraestructura, adaptar-se a les noves demandes del mercat i aprofitar el potencial de les noves tecnologies" per convertir-se en empreses multiservei que han passat d'oferir trucades i dades a integrar plataformes de televisió de tercers i, després, a convertir-se en proveïdores de serveis digitals per a una vida connectada. Les teleoperadores del futur continuaran evolucionant enmig d'un mercat molt complex, fragmentat, saturat i, no obstant això, prometedor.