La IA i les experiències immersives transformen l'aprenentatge a la universitatUn diàleg internacional analitza com la personalització, l'equitat i la sostenibilitat transformaran l'accés al coneixement a les universitats
Les tecnologies emergents —especialment la intel·ligència artificial (IA) generativa i les experiències immersives— es consoliden com a motors clau en la transformació dels recursos d'aprenentatge a l'educació superior. Aquesta és la conclusió principal del diàleg impulsat pel Tecnològic de Monterrey, la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en què experts de les tres institucions van abordar els reptes i les oportunitats del nou ecosistema educatiu digital.
La trobada va estar moderada per Guillem García Brustenga, expert en detecció i anàlisi de tendències a l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC, qui va estructurar la sessió en tres blocs centrats en la visió de futur, l'impacte pedagògic i els desafiaments d'equitat.
La IA generativa, una peça clau per a recursos personalitzats
Luis Morval, líder del Living Lab del Tecnològic de Monterrey, va destacar que aquesta tecnologia facilitarà l'accés a materials personalitzats en múltiples formats —text, imatges, avatars o agents intel·ligents— adaptats al ritme, l'estil i fins i tot les emocions de l'estudiant. A més, va explicar que les anàlisis multimodals permetran ajustar en temps real els recursos a les necessitats de l'alumnat.
Morval també va subratllar el paper que exerciran la realitat virtual, augmentada i mixta en la reducció de la bretxa entre entorns presencials i virtuals, en oferir escenaris d'aprenentatge pràctics més sostenibles i accessibles per a les universitats.
Un aprenentatge més immersiu, dinàmic i flexible
Carol Rivero, professora de la PUCP, va assenyalar que els recursos educatius evolucionen cap a formats interactius i completament adaptatius, allunyant-se dels continguts rígids. Va indicar que tutors intel·ligents, sistemes de recomanació i laboratoris virtuals ja estan en ús i s'expandiran ràpidament.
També va destacar el potencial encara no explotat de l'analítica d'aprenentatge. "Amb la IA podrem ajustar la pedagogia gairebé en temps real —va afirmar— i millorar la qualitat dels recursos mitjançant cicles accelerats de retroalimentació."
Personalització sí, però amb sentit pedagògic
Ester Simón, directora de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge de la UOC, va defensar una personalització que respongui a un propòsit educatiu clar, i no només a una tendència tecnològica. Va recordar que els recursos s'han de dissenyar des de l'experiència de l'estudiant, combinant formats com ara text, àudio, simulació o retroalimentació en funció del seu valor pedagògic.
L'experta va advertir, a més, sobre els riscos que comporta un ús excessiu de dades de l'alumnat i va subratllar la necessitat d'aplicar criteris ètics i de transparència.
Tecnologia, bretxa digital i nous rols docents
El diàleg també va analitzar l'impacte pedagògic d'aquestes tecnologies. Els experts van coincidir que el professorat adoptarà un rol més orientat al disseny d'experiències i la curació de recursos generats amb IA, mentre que els estudiants assumiran un paper actiu com a creadors i avaluadors de contingut.
Rivero va destacar els reptes d'equitat que enfronten molts països: la falta de connectivitat a zones rurals, la necessitat d'alfabetització digital i els alts costos de tecnologies avançades. En aquest sentit, va insistir en la importància de promoure recursos educatius oberts i dissenys universals que garanteixin l'accés per a tothom.
Cap a un ecosistema sostenible i compartit
La trobada va concloure amb una crida al fet que les universitats apostin per estratègies sostenibles de producció i gestió de continguts, respectuoses amb la propietat intel·lectual i obertes a la col·laboració entre institucions.
Simón va proposar avançar cap a repositoris que permetin combinar i adaptar recursos de manera modular, mentre que Morval va emfatitzar la necessitat d'implicar tota la comunitat universitària en l'adopció de noves tecnologies per assegurar-ne un ús ètic i efectiu.