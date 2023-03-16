La UOC participa en l'esdeveniment internacional sobre innovació educativa IFE Conference 2025 de MèxicLa rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha visitat Mèxic en el marc de la seva participació en l'IFE Conference 2025, organitzat pel Tecnològic de Monterrey
Durant l'estada a Mèxic, Àngels Fitó ha dut a terme reunions clau amb institucions governamentals i educatives mexicanes, i s'ha reunit amb la comunitat UOC
La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, juntament amb Guillem Garcia Brustenga, expert en detecció i anàlisi de tendències de l'eLearning Innovation Center (eLinC), han participat en l'IFE Conference 2025, organitzat per l'Institut per al Futur de l'Educació del Tecnològic de Monterrey. Durant l'esdeveniment, la rectora ha participat en un fireside chat titulat "Tecnología e inteligencia artificial: claves para una formación sistémica a lo largo de la vida", en què ha compartit la visió de la UOC sobre el futur de l'educació digital en una conversa amb la rectora de la Universitat EAFIT (Colòmbia), Claudia Restrepo.
Durant la seva intervenció, la rectora ha emfatitzat que la tecnologia, com a eina inclusiva, pot tancar bretxes, atès que facilita l'accés a l'educació. Amb tot, també les pot augmentar en contextos en què l'accés a dispositius o a la connectivitat és limitat, ha admès. "És essencial treballar en solucions que augmentin l'equitat tecnològica", ha assegurat. Ha destacat, a més, la importància de trencar les barreres entre les diferents formacions, ja que les trajectòries de l'estudiantat són cada vegada més flexibles i dinàmiques.
En aquest mateix fil, Fitó ha recordat que "les universitats online han de tenir sempre present el perfil divers de l'estudiantat i s'han d'adaptar a les seves necessitats per garantir l'accés a l'educació, en lloc d'esperar que els estudiants s'adaptin a la institució". "A les universitats virtuals, com la UOC, l'estudiantat compagina els estudis amb responsabilitats laborals i familiars, presenta més varietat d'edats i orígens, i també inclou persones amb capacitats diverses, entre moltes altres característiques", ha afegit. Tenint en compte aquest fet, la rectora també ha afirmat que "cal equilibrar constantment tres factors fonamentals: oferir una educació de qualitat, mantenir costos raonables, i garantir un accés ampli i equitatiu per a tots els estudiants".
Per acabar, ha assegurat que la innovació ha de ser inherent al model educatiu, però sempre equilibrada amb la necessitat d'estandardització i escalabilitat per atendre un gran nombre d'estudiants. Això implica gestionar tensions entre propostes innovadores i la seva viabilitat pràctica.
Per la seva banda, Guillem Garcia Brustenga ha participat en el panel "Tendencias en innovación educativa en la educación superior: cuatro perspectivas", en què experts de Mèxic, Espanya, el Perú i els Estats Units han compartit les seves experiències. Durant la conversa, Garcia Brustenga ha destacat les sis tendències que, segons un estudi elaborat per l'eLinC, determinaran l'educació durant el 2025, un any que estarà marcat per l'auge de la IA generativa, que consolida el seu impacte en múltiples processos (dins i fora de l'aula):
- Pedagogies actives.
- Personalització de l'aprenentatge.
- Recursos educatius generats amb ajuda de la IA.
- Educació per al desenvolupament sostenible.
- Capacitació de professors i d'estudiants en IA.
- Formació al llarg de la vida.
Enfortiment d'aliances estratègiques a Mèxic
Durant la visita a Ciutat de Mèxic, la rectora s'ha reunit amb les dues instàncies de govern que estan a càrrec de les polítiques en matèria d'educació superior. En primer lloc, s'ha reunit amb la Sotssecretaria d'Educació Superior del Ministeri d'Educació de Mèxic, la Dra. Carmen Rodríguez, que també és alumni de la UOC. En aquesta trobada, s'ha acordat una aliança per impulsar la formació de directius d'institucions d'educació superior pública del país, a més de les mobilitats acadèmiques entre institucions educatives i la UOC. En segon lloc, Fitó s'ha reunit amb el director de la Xarxa ECOS, Arturo Chávez López, i amb la directora de Programes per a la Formació i Consolidació de la Comunitat, Liza Aceves, tots dos de la Secretaria de Ciència, Humanitats, Tecnologia i Innovació, amb qui s'ha identificat la pertinència d'establir una aliança per obrir una línia de beques per als màsters i els doctorats de la UOC.
La comitiva de la UOC, formada per Sílvia Sivera Bello (directora de l'eLearning Innovation Center), Guillem Garcia Brustenga, Sandra Ferrer (adjunta al director del Gabinet de Rectorat i Relacions Institucionals) i Luis Alí Hernández (director d'Iniciatives per a l'Amèrica Llatina), ha arribat a Monterrey per reunir-se amb la comunitat UOC de la ciutat, formada per estudiants, alumnis i professors, en un esmorzar que ha permès refermar relacions i conèixer les necessitats i experiències laborals i d'estudi de la comunitat. Posteriorment, els representants de la UOC s'han reunit amb el rector del Tecnològic de Monterrey, Juan Pablo Murra; la vicerectora acadèmica, Rafaela Diegoli, i la directora d'Innovació Educativa i Aprenentatge Digital, Beatriz Palacios. Durant aquesta trobada, s'ha acordat explorar les mobilitats virtuals en els programes de postgrau en línia.
Pròximes reunions i col·laboracions
Durant el 31 de gener, la rectora continuarà la seva agenda a Mèxic amb visites estratègiques a la Coordinació d'Avaluació, Innovació i Desenvolupament Educatius (CEIDE) de la UNAM, Melchor Sánchez; amb la Coordinació d'Universitat Oberta i Educació a Distància (CUAED) de la UNAM , la Dra. Anabel de la Rosa; amb el titular de la Secretaria d'Educació, Ciència, Tecnologia i Innovació de Ciutat de Mèxic, el ministre Pablo Enrique Yanes Rizo; amb el delegat del Govern de Catalunya a Mèxic i Centreamèrica, Lleïr Daban Hurtós; amb el president de la Cambra Espanyola de Comerç, i el representant de Santander Universidades, Antonio Basagoiti P..
La visita de la rectora de la UOC a Mèxic en el marc de l'IFE Conference 2025 ha destacat per la seva contribució al diàleg global sobre la innovació educativa i la transformació digital. Així mateix, a través de trobades clau amb institucions educatives i governamentals, la UOC ha reafirmat el seu compromís amb l'educació inclusiva, la formació al llarg de la vida i l'ús ètic de la tecnologia en l'ensenyament. Aquesta mena de debats sobre tendències com la personalització de l'aprenentatge, les pedagogies actives i la integració de la intel·ligència artificial en l'educació superior reflecteixen la posició de lideratge de la UOC en aquests àmbits.
Aquest viatge consolida les aliances estratègiques de la UOC a l'Amèrica Llatina i obre noves oportunitats de col·laboració en diferents àmbits, com ara el desenvolupament de projectes conjunts i mobilitats virtuals, i l'enfortiment de professionals en l'àmbit de l'educació. Amb una agenda encara en desenvolupament, la UOC segueix liderant la transformació de l'educació a escala global, i continua promovent la inclusió i l'accés equitatiu a l'educació superior mitjançant la innovació i la tecnologia.