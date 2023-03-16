La tecnologia immersiva aporta beneficis en la intervenció del Trastorn de l’Espectre AutistaL’informe de resultats de la prova pilot sobre l’ús de les TIC en el tractament del TEA ja està disponible
L'eHealth Centre de la UOC ha participat en l’assessorament metodològic del disseny i de l'avaluació del projecte
La Fundació TIC i Salut Social, la Fundació GURU, la Fundació Sant Francesc d’Assís i l’eHealth Centre de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han presentat avui l’informe de resultats del Projecte d’ús de les TIC en el tractament del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). L’estudi ha permès detectar beneficis en la combinació de determinats dispositius en entorns tecnològics immersius dirigits a participants amb diferents graus de TEA que viuen a centres residencials.
La coordinadora de l’estudi i responsable d’Atenció Digital Personalitzada de la Fundació TIC Salut i Social, Núria Abdón, destaca que “els resultats de la prova pilot són positius, ja que hem obtingut valors favorables en aspectes cognitius i socials segons el tipus de tecnologia emprada”. Abdón afegeix que “l’estudi ens ha permès assolir el nostre objectiu, que era identificar metodologies i models d'atenció a persones amb TEA mitjançant les TIC”.
La prova pilot es va fer sobre 33 participants amb TEA de grau II o III, i amb discapacitat intel·lectual –6 menors d’edat i 27 adults–, atesos a la Fundació GURU i la Fundació Sant Francesc d’Assís. Les intervencions van realitzar-se de forma individual, grupal i grupal col·laborativa, estaven adaptades als perfils dels participants, i es van centrar en les principals àrees d’intervenció d’aquest trastorn: la comunicació i la interacció social, la regulació conductual i l’autonomia i autodeterminació.
Sala d’immersió tecnològica
La Fundació TIC Salut i Social va equipar la Fundació Autisme GURU amb una sala d’immersió tecnològica integrada amb tauletes, una megataulet, un seient amb estimulació vibroacústica, i dispositius de construcció i programació. La tecnologia es va provar durant dos mesos sobre 19 participants.
Tal com s’especifica a l’informe, la combinació del seient vibroacústic i les tauletes és la solució que millor acollida va tenir per la seva adaptabilitat a diferents tipus d’activitat, la possibilitat de regular el nivell d’estímuls que cada participant rep i la facilitat d’ús.
Per a Pat Sánchez, coordinadora de tecnologia de la Fundació Autisme GURU, “la prova pilot ens ha permès implementar un model d’intervenció efectiu, accessible, comprensiu i motivant per a infants, joves i persones adultes. Hem pogut ampliar el nombre d’activitat d’oci autodeterminat, així com oferir activitats motivadores per evitar el deteriorament cognitiu i motriu”. Davant dels beneficis mostrats, Sánchez explica que les activitats es segueixen realitzant amb totes les persones que viuen a la residència, tot remarcant que “l’ús de la tecnologia en les activitats del dia a dia de la llar es una línia consolidada en el model d’intervenció que oferim des de la Fundació Autisme GURU”.
Entorn virtual immersiu
La Fundació Sant Francesc d’Assís va testejar un projector de 360 graus que proporciona una experiència immersiva i multi-sensorial, mitjançant la combinació de gràfics 3D, so, vídeos d’entorns reals i simulats, seguiment de moviment i dispositius de visualització. Aquesta tecnologia es va provar durant tres mesos en 13 participants. Durant aquest temps es va observar una millora progressiva en les habilitats cognitives, motores i socials dels participants, així com una fascinació general pels estímuls visuals relacionats amb la realitat. Des de la Fundació Francesc d’Assís, asseguren que “l’experiència de poder incorporar una sala immersiva ha significat un canvi qualitatiu en la intervenció que s’ofereix a la Residència les Hortènsies, obrint noves línies d’intervenció”.
Metodologia
La metodologia de l’estudi s’ha dissenyat per facilitar la integració progressiva de la tecnologia en les rutines del dia a dia, amb la mirada posada en la transferibilitat als entorns residencials i escolars.
La coordinadora del Servei de Recerca i suport als projectes de l'eHealth Centre de la UOC, Noemí Robles, que ha participat donant assessorament metodològic en el disseny i l’avaluació del projecte, comenta que “s’ha vetllat per garantir l'equilibri entre el rigor científic i l'aplicabilitat de la intervenció en l'entorn real, de forma que la implementació de les intervencions no només fos el màxim d'adaptada i profitosa per les persones que la rebien, sinó també que les dades de l'estudi aportessin el màxim d'evidència possible”.
Sobre l’autisme
El TEA és un trastorn del neurodesenvolupament que es manifesta durant la primera infància i acompanya a la persona durant tota la seva vida. Es pot presentar en diferents graus de severitat en les àrees de comunicació i interacció social, i la d’interessos restringits i conductes repetitives. Alhora, pot associar-se amb altres trastorns i pot generar diferents nivells intel·lectuals. Segons apunta la Federació Autisme Catalunya, 1 de cada 100 persones té aquest trastorn, i a Catalunya es calcula que el tenen prop de 77.000 persones.
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