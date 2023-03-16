Què veurem al Mobile World Congress 2025?La intel·ligència artificial serà la protagonista d'una fira en què s'esperen novetats en la manera d'interactuar amb els dispositius
A més de les últimes tendències en mòbils, es mostraran els darrers reptes en l'smart home, els robots intel·ligents i l'automoció
El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona escalfa motors per tornar a convertir la capital catalana en l'epicentre global de la tecnologia i les tendències digitals. Entre el 3 i el 6 de març, més de 95.000 visitants tindran cita a Fira Gran Via per conèixer les novetats més sorprenents d'un mercat que no descansa i que acapara titulars cada dia.
Però, si hi ha un protagonista absolut en el món digital actual, és la intel·ligència artificial, que centrarà gran part de les novetats a l'MWC 2025. "Serà imprescindible que a cada estand aparegui la intel·ligència artificial", apunta César Córcoles, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Encara que les gairebé 3.000 empreses participants a penes revelen res abans de la fira per mantenir l'expectació, aquestes són algunes de les novetats que s'esperen enguany:
Agents d'intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial protagonitza i inunda l'ecosistema tecnològic des de fa poc més de dos anys i viu una revolució dins de la seva pròpia evolució: els assistents virtuals comencen a despuntar com el futur d'una indústria que busca millorar a tota velocitat la manera d'interactuar amb els models de llenguatge. "Ens parlaran molt d'agents amb capacitat de fer les coses ells mateixos", revela César Córcoles, que apunta novetats que aniran més enllà del xatbot amb el qual s'interactua a través de text o de la veu per centrar-se en assistents amb autonomia per servir l'usuari.
En aquest sentit, els desenvolupadors, conscients de les preocupacions dels usuaris en matèria de privacitat a mesura que els assistents virtuals es converteixen en la seva ombra i adquireixen capacitat d'acció, busquen combinar la computació al núvol amb l'executada en el mateix dispositiu de l'usuari. Aquí és on entra en joc l'NPU o neural processing unit, una nova secció de "cervell" que ja porten molts dispositius, com ara mòbils o ordinadors, per executar en local aplicacions d'intel·ligència artificial. No obstant això, el professor de la UOC considera que això no resol del tot els problemes de privacitat i seguretat, perquè l'usuari segueix sense saber quines parts del procés s'executen en local i quines ho fan al núvol. Però l'arribada de més dispositius amb NPU integrada, unida al desenvolupament de models de llenguatge més petits per a tasques específiques, podria fer que cada vegada més processos s'executin al dispositiu.
Els reptes de l'smart home
Al costat de la intel·ligència artificial i les seves capacitats d'automatització, la domòtica s'alça com una indústria en potència que despuntarà si aconsegueix superar els importants reptes que afronta. "Tret que et casis amb l'ecosistema d'un únic fabricador, tindràs maldecaps a l'hora d'integrar diferents dispositius de smart home", explica César Córcoles sobre les actuals propostes de protocols de connectivitat.
Tot i així, el professor apunta un altre àmbit en què sí que es veuran novetats que podrien impulsar el creixement d'aquesta indústria. "Hi ha rumors que diuen que Amazon vol que l'Alexa comenci a funcionar sobre un model gran de llenguatge", apunta, la qual cosa permetria fer més "intel·ligents" i funcionals els assistents com l'Alexa o el Siri, que, ara com ara, han quedat endarrerits en una carrera en què el ChatGPT o Gemini han pres la davantera, al costat de nouvinguts com Claude o Perplexity.
Robots intel·ligents
La robòtica és un altre dels camps de la tecnologia en què s'estan veient avanços sorprenents. I és que, una vegada superats els esculls de la mobilitat dels robots, la intel·ligència artificial permet dotar-los amb un "cervell" que faciliti que aquests dispositius puguin realitzar noves accions, aprendre i millorar les seves pròpies capacitats. "S'ha avançat moltíssim, hem vist com va millorant el gos de Boston Dynamics en cada versió", exemplifica sobre un sector les últimes novetats del qual conviden a pensar que l'era dels robots humanoides en el dia a dia sembla més pròxima que mai.
No obstant això, l'expert subratlla que el futur de la robòtica massiva no necessàriament ha de venir per la part dels robots humanoides. "Crec que fer robots humanoides pot tenir aplicacions en algunes coses, però no aporta tantíssim en la majoria dels casos", reconeix. I és que els humanoides "són molt espectaculars, però, en la pràctica, el model Roomba serà el que continuï funcionant en el mercat, perquè ja ens hi hem acostumat i hi veiem la utilitat", afegeix.
En aquest sentit, sembla que el mercat, de moment, se centrarà a oferir petits robots domèstics ja coneguts pels usuaris, com poden ser els robots aspiradors, però equipats amb braços robòtics per millorar les seves capacitats d'interacció amb l'entorn. Això no treu que no es continuïn veient avanços en robots humanoides, però l'era en què totes les llars en tinguin un potser haurà d'esperar. Entre altres coses, per l'elevat preu dels humanoides, els models més barats dels quals apunten a una forquilla d'entre 15.000 i 20.000 euros, enfront dels poc menys de 300 euros que pot costar un robot aspirador.
El futur de l'automoció
El Mobile World Congress també s'ha convertit en un aparador dels últims avanços en mobilitat, especialment pel que fa als cotxes autònoms i connectats. L'expert de la UOC espera que enguany es mostrin nous passos endavant dels vehicles que preparen Sony i els que ja ven Xiaomi, encara que apunta més a novetats relacionades amb la tecnologia i el maquinari d'aquestes noves gammes de vehicles. "M'interessa veure fins a quin punt continuem parlant de pantalles tàctils al cotxe, perquè ja han donat problemes, i els botons són un gran invent per a moltes de les funcionalitats que ara s'amaguen a la pantalla", apunta.
En aquest sentit, sembla que la propera gran batalla en aquesta indústria no se centrarà tant en les capacitats del vehicle en si, sinó en la conquesta d'aquestes pantalles que en algun moment faran de centre d'entreteniment i consum quan els vehicles autònoms siguin una realitat habitual. "Si deixem de conduir, serà un lloc més en què consumir mitjans", explica, la qual cosa obrirà la porta a batalles entre gegants per integrar els seus productes, serveis i plataformes en aquestes pantalles per explorar.
A més, una altra gran batalla vindrà de la pugna entre els Estats Units i la Xina, ja que el gegant asiàtic sembla que lidera el mercat dels cotxes elèctrics, el pròxim pas dels quals serà l'autonomia. César Córcoles, però, assegura que la dificultat de la Xina per accedir a maquinari occidental, més ben preparat per a l'autonomia dels vehicles, podria alentir la seva conquesta d'aquest mercat, en benefici de les marques estatunidenques i europees. Tot pot passar, i l'MWC podria ser un lloc per conèixer cap a on va cada bloc, marca i mercat.
Dispositius convergents
Finalment, sembla que una de les pròximes fronteres de la tecnologia seran els dispositius convergents i les noves gammes de productes que permetin als fabricants diversificar les esperances dipositades fins ara en els mòbils. "Cada vegada més gent mira les novetats i veu que la càmera té 8 megapíxels més, i que no es justifica gastar els 1.200 o 1.600 euros del nou dispositiu", destaca, per la qual cosa "es busca un nou format per interactuar amb la tecnologia", afegeix.
Sembla que els smart rings, o anells intel·ligents, estan ben posicionats per convertir-se en un dels pròxims grans productes de consum, en part pel seu enfocament a la cura de la salut i a un estil de vida actiu. Però hauran de competir amb uns altres dispositius portables, com les smart glasses o ulleres connectades, sempre que aconsegueixin resoldre les seves limitacions actuals. La balança podria decantar-se, ara com ara, a favor de les Ray-Ban Meta, "si realment ho integren bé amb la intel·ligència artificial", destaca. "Que el dispositiu sàpiga cap on estàs mirant sense que el tinguis a la mà pot ser interessant, però hi ha problemes d'interacció que encara no estan resolts, i a més han de ser còmodes, amb poca bateria i electrònica", apunta.
És possible que el Mobile World Congress sí que mostri avanços en aquest sector. "Veurem prototips i presentacions d'ulleres que ens posen una pantalla petita, molt limitada, davant dels ulls. Pot ser útil, o trasbalsador, tenir les notificacions del mòbil a la vista, o indicacions de Google Maps", explica César Córcoles. Però aquest mercat no està exempt de reptes no només tècnics, sinó també mercantils: no serà fàcil crear un estàndard que ofereixi compatibilitat entre productes, plataformes i serveis de diferents marques, perquè cap vol quedar-se al marge de la possibilitat de governar per si mateixa mercats amb un potencial encara desconegut, però massiu.