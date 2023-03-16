Una de cada cinc persones adolescents de la Catalunya Central presenta un consum de risc d'alcoholLa jornada inaugural del Fes-te Salut revela resultats d’un estudi sobre la prevenció del consum d'alcohol i tabac entre els joves
Un 20 % de les persones adolescents de la Catalunya Central presenten un consum de risc d'alcohol, segons dades de la tercera onada del projecte DESKcohort, sobre hàbits en relació amb la salut entre joves de la Catalunya Central, que es van recollir durant el curs 2023-2024. En aquesta onada van participar 8.380 nois i noies d'entre dotze i divuit anys i els principals resultats es van presentar ahir, 24 d’abril, a Manresa, en el marc de la jornada inaugural de la Fira Fes-te Salut. L'esdeveniment és una iniciativa de promoció de la salut juvenil impulsada pel grup de recerca epi4Health (UAB, UOC, UVic-UCC), la Xarxa TECSAM, l'Ajuntament de Manresa, diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Normalització del consum d'alcohol i tabac
Tot i la prohibició de la venda de tabac i alcohol a menors, els resultats del projecte liderat per epi4Health alerten d'una elevada exposició a aquestes substàncies a l'entorn dels centres educatius, especialment en àrees urbanes, cosa que contribueix a normalitzar-ne el consum entre les persones adolescents i minimitzar la percepció de risc d'aquests consums. L'estudi mostra una mitjana de 33 elements vinculats a l'alcohol per centre educatiu, on destaquen establiments de venda i/o consum de begudes alcohòliques, indicis de consum a la via pública, com llaunes o ampolles de begudes alcohòliques i elements de promoció o anuncis publicitaris; i de 49 relacionats amb el tabac al voltant dels centres, destacant els indicis de consum a la via pública, principalment burilles.
Desigualtats de gènere i salut mental
Els resultats dels estudis realitzats pel grup de recerca epi4Health també evidencien diferències importants entre nois i noies: un 37,5 % de les noies enquestades presenten malestar mental, en comparació amb el 18,5 % dels nois. A més, un 43,4 % de les noies declaren haver patit episodis d'estrès, ansietat o depressió.
Així mateix, la meitat de les persones adolescents han provat les cigarretes electròniques alguna vegada, i un 2,4 % dels nois i un 1,8% de les noies mostren un consum de risc de cànnabis.
Una eina per transformar la salut comunitària
A més de contribuir a la recerca, el projecte té una clara vocació d'impacte comunitari: cada centre educatiu participant rep un informe bianualment amb els seus resultats. D’aquesta manera, cada centre de secundària té informació sobre necessitats específiques que permeten actuar i implementar programes per donar-hi resposta. Els resultats també són de gran utilitat per planificar, implementar i avaluar accions relacionades amb la salut pública, accions que contribuiran a posar en marxa polítiques per a la millora de la salut i per a la reducció de les desigualtats socials en salut.
La jornada inaugural: recerca, debat i acció comunitària
La jornada inaugural de Fes-te Salut va reunir representants institucionals, professionals de la salut i de l’educació, i membres de la comunitat investigadora per abordar el consum de substàncies en adolescents des d’una perspectiva integral. L’acte va comptar amb la participació d’Isabel Sánchez, regidora delegada d’Infància i Joventut de l'Ajuntament de Manresa; Gemma Tarafa, diputada delegada de Salut Pública de la Diputació de Barcelona; i representants de les universitats impulsores del projecte: Ander Chamarro, degà de la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mireia Torralba, degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, i Albert Espelt, investigador principal del DESKcohort. La cloenda la va fer Carmen Cabezas, anterior directora general de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
En les diferents intervencions, les persones ponents van posar sobre la taula la importància d’impulsar polítiques públiques alineades. “No ho podem fer sols”, va afirmar Joan Colom, director del Centre Col·laborador de l’OMS i exsubdirector general d'addiccions i malalties infeccioses de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. En el mateix sentit es va pronunciar la regidora de Presidència i Drets Socials de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, que va referir-se a la necessitat de treballar en xarxa, fent un abordatge transversal i portant les polítiques de salut adreçades als joves a l’espai públic, allà on es troben.
Les persones ponents també van destacar la importància de les dades recollides en projectes com el DESKcohort, que permeten adaptar les intervencions a les singularitats del territori de la Catalunya Central. Finalment, Carmen Cabezas va cloure l’acte fent una crida a canviar la mirada cap al jovent, deixant enrere la visió centrada en els problemes per una visió positiva i constructiva.
El preludi de Fes-te Salut
La jornada va ser el primer acte vinculat a la fira Fes-te Salut (www.festsalut.cat), una iniciativa de promoció de la salut juvenil impulsada pel grup de recerca interinstitucional epi4health (UAB-UOC-UVic-UCC), la Xarxa TECSAM, l’Ajuntament de Manresa, diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Fes-te Salut inclou diverses activitats al llarg dels dies 25 i 26 d’abril al Palau Firal de Manresa, i pretén esdevenir un punt de trobada entre la recerca, la comunitat educativa, les institucions i la ciutadania per fomentar estils de vida saludables i reduir les desigualtats en salut.
El Fes-te Salut és una iniciativa de promoció de la salut juvenil impulsada pel grup de recerca interinstitucional epi4Health (UAB, UOC, UVic-UCC), la Xarxa TECSAM, l'Ajuntament de Manresa, diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, que inclou diverses activitats al llarg dels dies 25 i 26 d'abril al Palau Firal de Manresa, i que pretén esdevenir un punt de trobada entre la recerca, la comunitat educativa, les institucions i la ciutadania per fomentar estils de vida saludables i reduir les desigualtats en salut.