Una nova plataforma permet a les marques saber si un influencer funciona abans de contractar-loIndatika és un projecte d'una graduada de la UOC, nascut de la seva experiència en màrqueting digital
La base de dades ajuda les marques a triar col·laboradors amb més informació i millors garanties
"Com si fos un TripAdvisor, però d'influencers". Així defineix la plataforma Indatika la seva impulsora Paola Chaler, emprenedora finalista del programa SpinUOC 2025. El projecte ofereix a les marques una eina per valorar i triar col·laboradors mitjançant opinions reals d'altres empreses, amb l'objectiu de millorar els resultats i reduir riscos en les campanyes de màrqueting amb influencers.
Quan Paola Chaler treballava en una marca petita i amb pocs recursos, una col·laboració encertada amb una influencer va canviar-ho tot. "Va ser un boom. I allà vaig veure clar que una col·laboració ben triada pot tenir un gran impacte, però també que és molt difícil trobar els perfils adequats", explica.
Paola Chaler presentant Indatika a la final de l'SpinUOC el passat 26 de juny
Aquesta experiència, viscuda mentre cursava el grau de Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la va inspirar per desenvolupar Indatika com a treball final. Ara, el que va començar com una idea acadèmica s'ha convertit en una plataforma real que ajuda marques a prendre millors decisions a l'hora de contractar influencers.
“L'objectiu és valorar influencers segons el retorn que han generat realment”
El projecte combina el coneixement pràctic del sector amb la tecnologia: mentre Chaler s'encarrega de la part estratègica i comercial, el desenvolupament tècnic l'ha dut a terme el seu soci, Pol Boguña, programador de back-end i front-end. Aquesta col·laboració els ha permès crear un producte complet i funcional des del principi, totalment enfocat a les necessitats reals del mercat.
Com funciona Indatika
Indatika és una plataforma web que recull dades i valoracions sobre influencers en funció de les experiències prèvies d'altres marques. Permet filtrar per país, nombre de seguidors, engagement, temàtica i estil de contingut, entre altres criteris. A partir d'aquí, la marca pot consultar un perfil amb mètriques i una puntuació basada en cinc paràmetres: qualitat del contingut creat; facilitat de gestió —resposta, agilitat i tracte—; increment de seguidors després de la col·laboració; augment de visites a la web, i impacte en les vendes.
A més, cada perfil pot incloure comentaris detallats, sempre visibles només per a marques verificades. L'objectiu és "valorar influencers segons el retorn que han generat realment", explica Chaler.
Un dels grans valors diferencials de la plataforma és que ofereix informació qualitativa que va molt més enllà de les xifres habituals. No només importa quants seguidors té un influencer, sinó també com ha sigut la col·laboració, si ha respost a temps, si ha complert amb el que s'havia pactat o si ha facilitat el procés. Aquesta dimensió humana, sovint invisible en altres eines, és clau per assegurar col·laboracions efectives.
Una comunitat de confiança per a marques
Per garantir la fiabilitat de les valoracions, Indatika només permet l'accés a marques que hagin estat verificades. "Volem que sigui una comunitat de confiança. Les marques tenen molt respecte pels influencers, perquè una crítica pública pot tenir conseqüències. Per això treballem amb accés restringit i opcions d'anonimat", detalla.
Les valoracions es poden fer amb nom o de manera anònima, i sempre des d'un espai segur. Això permet a les marques compartir la seva experiència real —tant positiva com negativa— amb llibertat i sense pressions. Aquest enfocament ha afavorit la participació activa de marques de diferents mides, que veuen en la plataforma una eina útil i discreta per optimitzar la seva estratègia.
Tot i que l'accés és exclusiu per a marques verificades, la plataforma està pensada per créixer i obrir-se progressivament també a influencers, especialment als de mida mitjana o petita, que volen millorar la seva visibilitat i connectar amb marques amb criteri. "No volem que només les marques busquin influencers. Volem que també ells puguin accedir a oportunitats reals de col·laboració", diu Chaler. Per això, ja treballen en una funcionalitat que permetrà a ambdues parts interactuar directament mitjançant la plataforma.
De la base de dades al Tinder del màrqueting d'influencers
A curt termini, l'objectiu de l'equip és continuar creixent en volum de dades per fer la plataforma cada cop més útil i fiable. A mitjà termini, Indatika vol incorporar funcionalitats de contacte directe entre marques i influencers, "en una mena de Tinder on ambdues parts puguin connectar-se de manera directa a partir de les valoracions".
El model de negoci es basarà en una subscripció freemium: "Les funcionalitats bàsiques, com les valoracions, volem que siguin accessibles a tothom, especialment a pimes, perquè són les que més ho necessiten. Més endavant activarem funcions avançades de pagament", apunta Chaler. "El màrqueting amb influencers pot ser molt car. Nosaltres volem fer-lo més eficient i accessible, especialment per a empreses petites i mitjanes, que sovint estan desateses per les plataformes existents", afegeix.
El repte més gran fins ara ha estat tecnològic, pel que suposa desenvolupar i mantenir una plataforma amb dades en actualització constant. Però també ha estat un repte inicial convèncer les primeres marques d'un projecte que encara no tenia volum. "Era vendre el que podia arribar a ser. Ara, amb més de 600 valoracions i 400 influencers actius, tenim un producte sòlid que es defensa sol", conclou.
Indatika afavoreix l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU: 8. Treball decent i creixement econòmic.
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