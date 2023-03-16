Comunicat de la UOC arran de l'atac a Veneçuela

Arran dels darrers esdeveniments esdevinguts a Veneçuela, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), com a institució global fermament compromesa amb la llibertat, la pau i la justícia social, expressa la seva solidaritat i fa arribar el seu escalf especialment a totes les persones de la comunitat que n'estan patint les conseqüències.
La UOC confia que la situació es pugui resoldre al més aviat possible i que el poble veneçolà pugui recuperar la normalitat amb plenes garanties de drets. Així mateix, es posa a disposició de la seva comunitat universitària afectada, alhora que trasllada la seva solidaritat a les institucions d’educació superior del país.