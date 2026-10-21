TORTOSA / TREMP, 21 de octubre de 2026. — Las áreas rurales tienen voz y retos propios, así como un papel clave que desempeñar en la evolución de la Inteligencia Artificial. Este ha sido el mensaje central de la tercera edición de la jornada UOC Nexus RuralTech, organizada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Fundación i2CAT y los Institutos de l'Ebre, Montsià, Julio Antonio y Tremp, con el apoyo de las Diputaciones de Lleida y Tarragona, los Ayuntamientos de Tortosa y Tremp, y el Consejo Comarcal del Pallars Jussà.

El evento ha sido un éxito de convocatoria, reuniendo a más de 90 asistentes presenciales entre las sedes del Institut de l'Ebre (Tortosa) y el Epicentre (Tremp), y a más de 160 personas que han seguido la jornada en streaming en línea.

Una IA con sentido y visión rural

Bajo el título "La IA, retos y oportunidades para las áreas rurales", la jornada ha puesto de manifiesto la necesidad de descentralizar el debate tecnológico. Tal como ha destacado Carli Farràs Romero (i2CAT): «Desde las áreas rurales podemos diseñar una IA diferente de la que se hará desde la metrópolis, porque las necesidades, los retos y las oportunidades también son diferentes». Asimismo, la alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero Galera, ha remarcado la importancia de la tecnología para acercar la innovación y las oportunidades a los entornos rurales.

En el ámbito académico y de formación, Carles Ventura Royo (profesor de la UOC y subdirector de Alianzas, Comunidad y Cultura de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación) ha remarcado que «la IA es un elemento clave a considerar en el proceso tecnológico y para el desarrollo de las empresas, las instituciones y las administraciones públicas. Por este motivo, la formación en IA es indispensable». Asimismo, Albert Solé Ribalta (profesor de la UOC) ha subrayado la urgencia de incorporar los grandes modelos de lenguaje en la educación para mejorar los procesos de aprendizaje.

Trabajo colaborativo y escaparate de talento local

La jornada ha combinado el trabajo presencial y participativo con la divulgación abierta a la ciudadanía:

Grupos de trabajo presenciales: Desde las 16:00 h, equipos de trabajo en Tortosa y Tremp han analizado las ventajas de la IA, su impacto en el trabajo y en la organización de las empresas, el papel de la formación y las implicaciones éticas.

Espacio "Micro abierto": Se ha dado voz a proyectos innovadores, experiencias prácticas y trabajos de investigación en IA desarrollados directamente en el territorio.

Retransmisión en directo: A partir de las 18:30 h, la jornada se ha abierto al público de todo el mundo. Podéis recuperar la retransmisión completa en el vídeo de la jornada.

Compromiso institucional y mesa redonda de expertos

A las 18:30 h ha tenido lugar la bienvenida institucional con las intervenciones de Carli Farràs Romero (i2CAT), Alba Moré Carrera (Vicepresidenta del Consejo Comarcal del Pallars Jussà), Sílvia Romero Galera (Alcaldesa de Tremp) y Carles Ventura Royo (UOC).

Posteriormente, la mesa redonda moderada por Albert Solé Ribalta y Carles Ventura Royo ha contado con ponentes de referencia como Oscar Alavedra Martí (i2CAT), David Bañeres Besora (UOC), Carlos González Ballester (UOC), Sergi Mor Cases (i2CAT), Eduard Sanjurjo Golpe (Hospital de Tremp), Cristina Bustos Rodríguez (UPC-CSIC) y Josep Marin Llaó (Institut de l’Ebre), los cuales han debatido sobre la aplicación práctica de la IA en la salud, la administración pública, la educación y el tejido empresarial rural.

Conectando universidad y territorio

Con iniciativas como UOC Nexus RuralTech, la UOC refuerza su compromiso para fortalecer los vínculos con la comunidad y dinamizar el territorio a través de la transferencia de conocimiento y la tecnología adaptada a las necesidades reales de la población.