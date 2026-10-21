III Jornada UOC Nexus RuralTech: La Intel·ligència Artificial com a motor de transformació i oportunitat per a les àrees ruralsMés de 250 participants debaten a Tortosa, Tremp i en línia sobre l'impacte, els reptes i l'aplicació pràctica de la IA als territoris.
- Presencial
- CA,ES
TORTOSA / TREMP, 21 d'octubre de 2026. — Les àrees rurals tenen una veu i reptes propis, com també un paper clau en l'evolució de la intel·ligència artificial. Aquest ha estat el missatge central de la tercera edició de la jornada UOC Nexus RuralTech, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Fundació i2CAT i els instituts de l'Ebre, Montsià, Julio Antonio i Tremp, amb el suport de les diputacions de Lleida i Tarragona, els ajuntaments de Tortosa i Tremp, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
L'esdeveniment ha estat un èxit de convocatòria i ha reunit més de 90 assistents presencials entre les seus de l'Institut de l'Ebre (Tortosa) i l'Epicentre (Tremp), i més de 160 persones que han seguit la jornada en directe per internet.
Una IA amb sentit i visió rural
Sota el títol "La IA, reptes i oportunitats per a les àrees rurals", la jornada ha posat de manifest la necessitat de descentralitzar el debat tecnològic. Tal com ha destacat Carli Farràs Romero (i2CAT): «Des de les àrees rurals podem dissenyar una IA diferent de la que es farà des de la metròpolis, perquè les necessitats, els reptes i les oportunitats també són diferents». Així mateix, l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero Galera, ha remarcat la importància de la tecnologia per apropar la innovació i les oportunitats als entorns rurals.
En l'àmbit acadèmic i de formació, Carles Ventura Royo (professor de la UOC i sotsdirector d’Aliances, Comunitat i Cultura dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació) ha remarcat que «la IA és un element clau a considerar en el procés tecnològic i per al desenvolupament de les empreses, les institucions i les administracions públiques. Per aquest motiu, la formació en IA és indispensable». Així mateix, Albert Solé Ribalta (professor de la UOC) ha subratllat la urgència d'incorporar els grans models de llenguatge a l'educació per millorar els processos d'aprenentatge.
Treball col·laboratiu i aparador de talent local
La jornada ha combinat la feina presencial i participativa amb la divulgació oberta a la ciutadania:
Grups de treball presencials: Des de les 16.00 h, equips de treball a Tortosa i Tremp han analitzat els avantatges de la IA, el seu impacte en el treball i en l’organització de les empreses, el paper de la formació i les implicacions ètiques.
Espai "Micro obert": S'ha donat veu a projectes innovadors, experiències pràctiques i treballs de recerca en IA desenvolupats directament al territori.
Retransmissió en directe: A partir de les 18.30 h, la jornada s'ha obert al públic d'arreu del món. Podeu recuperar la retransmissió completa en el vídeo de la jornada.
Compromís institucional i taula rodona d'experts
A les 18.30 h ha tingut lloc la benvinguda institucional amb les intervencions de Carli Farràs Romero (i2CAT), Alba Moré Carrera (vicepresidenta del Consell Comarcal del Pallars Jussà), Sílvia Romero Galera (alcaldessa de Tremp) i Carles Ventura Royo (UOC).
Posteriorment, la taula rodona moderada per Albert Solé Ribalta i Carles Ventura Royo ha comptat amb ponents de referència com Oscar Alavedra Martí (i2CAT), David Bañeres Besora (UOC), Carlos González Ballester (UOC), Sergi Mor Cases (i2CAT), Eduard Sanjurjo Golpe (Hospital de Tremp), Cristina Bustos Rodríguez (UPC-CSIC) i Josep Marin Llaó (Institut de l’Ebre), els quals han debatut sobre l'aplicació pràctica de la IA en la salut, l'administració pública, l'educació i el teixit empresarial rural.
Connectar universitat i territori
Amb iniciatives com UOC Nexus RuralTech, la UOC reforça el seu compromís per enfortir els vincles amb la comunitat i dinamitzar el territori a través de la transferència de coneixement i la tecnologia adaptada a les necessitats reals de la població.