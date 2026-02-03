Cómo matricularte en másters universitarios

UOC Alumni: 10% de descuento

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o postgrado propio en la UOC.

El descuento de la comunidad Alumni sólo se aplica sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje. El resto de conceptos están marcados por el Decreto de Precios de la Generalitat.

Si puede acogerse a este descuento, será necesario que en el momento de hacer la matrícula indique un código en el apartado Condiciones especiales. Los códigos de descuento los encontrareis en la web de Alumni.

Este descuento sobre precios FUOC será acumulable al descuento por matrícula anticipada.