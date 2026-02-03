Com matricular-te en màsters universitaris
Vols començar un màster universitari a la UOC?
Consulta el procés de matriculació aquí o a la pàgina específica del programa que vols cursar.
Explora el web de la UOC i escull el màster universitari que millor s'adapta a tu.
- Si estàs interessat en una àrea en concret, visita les àrees de coneixement de la universitat.
Per a més informació, consulta la pàgina específica del màster universitari que vulguis cursar.
Tens dubtes? Sol·licita informació i des de la UOC ens posarem en contacte amb tu per facilitar-te la informació que necessites sobre el màster universitari, el model pedagògic, descomptes, preus, facilitats de pagament, requisits d'accés ... o altres temes que vulguis consultar.
Per matricular-te en un grau o màster universitari ho has de fer des del Campus Virtual. Sol·licita, gratis i sense compromís, l'accés al Campus:
- Tindràs l'assessorament personalitzat d'un tutor que t'orientarà en l'elecció d'assignatures.
- Podràs saber el preu exacte de la matrícula i consultar convalidacions.
- I podràs matricular-te...
Et donem la benvinguda a la UOC!
Prepara't per començar a estudiar: entra a les aules, coneix als companys, contacta amb els professors, consulta els materials de les assignatures i descobreix els serveis que t'ofereix la UOC.
Matriculació a partir del maig
Per als màsters universitaris que inicien docència als mesos de setembre i octubre.
Matriculació a partir del novembre
Per als màsters universitaris que inicien docència als mesos de febrer i març.
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Facilitats econòmiques
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Descomptes per matrícula anticipada
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Pagament fraccionat en quotes
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Beques, ajuts i descomptes
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Condicions especials per a empreses
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Suport als esportistes de competició
104.501 graduats i graduades
90% estudiants que estudien i treballen
84% tornaria a triar la UOC
Tots els descomptes
Per facilitar la incorporació i assessorament als nous estudiants, les matrícules efectuades durant el període corresponent tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20% sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard aquest descompte pot representar fins a un 8% del preu total de la matrícula.
Els estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari tenen un descompte del 85% del preu de crèdit.
Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa que es matriculin per cursar estudis en centres docents sostinguts amb fons públics gaudeixen de les exempcions o bonificacions que preveu la normativa vigent (Decret 118/2015 de la Generalitat de Catalunya). En l'àmbit universitari són les següents:
- Famílies nombroses de categoria especial: si ets membre d'aquesta categoria, tens dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i administratiu.
- Famílies nombroses de categoria general: si ets membre d'aquesta categoria, tens dret a la bonificació del 50% dels preus públics de la matrícula.
Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que es matriculen per cursar ensenyaments universitaris oficials tenen dret a un descompte igual al preu públic del crèdit fixat per a cada curs acadèmic per la Generalitat de Catalunya.
Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, el seu cònjuge i els fills o filles que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics tenen dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent i administratiu.
Les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella i els seus fills o filles dependents que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics tenen dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent i administratiu.
Els estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics tenen dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat, només es podrà demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin en uns estudis universitaris.
UOC Alumni:
10% de descompte
Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.
El descompte de la comunitat Alumni només s'aplica sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge. La resta de conceptes estan marcats pel Decret de Preus de la Generalitat.
Si pots acollir-se a aquest descompte, caldrà que en el moment de fer la matrícula indiquis un codi a l'apartat Condicions. Els codis de descompte els trobareu al web d'Alumni.
Aquest descompte sobre preus FUOC serà acumulable al descompte per matrícula anticipada.
La UOC ofereix descomptes a les empreses que participen en la formació dels seus professionals i hi donen suport, previ acord amb la UOC.
Els professionals vinculats a qualsevol empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es podran beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la Universitat.
Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de la UOC.
Sessions informatives
Coneix el model pedagògic i l'oferta formativa de la UOC.
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L'opinió dels nostres graduats
Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.
Daniel Marchante
Helena Guillén
Manel Vicenç
Alba Camacho
José Miguel González
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