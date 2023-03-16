La casi paridad de género exige que las políticas y los programas de impulso del emprendimiento rural sean neutros en género, pero sensibles a las especificidades femeninas (conciliación, acceso a financiación, redes). También es importante adaptar la comunicación y la formación para diferentes tramos de edad, con programas de acompañamiento para mayores de 45 años y programas de innovación y digitalización para la franja de 25 a 44 años.

Hay que tener presente, en este sentido, que la proporción de proyectos rurales con un componente tecnológico elevado es inferior a la media urbana, pero hay un incremento continuo de iniciativas que incorporan las TIC (comercio en línea de productos locales, gestión digital de explotaciones, turismo "de experiencias" digital), por lo que la formación digital es clave para los emprendedores rurales. Es una capacitación imprescindible para acceder a mercados más amplios, en líneas de trabajo estratégicas para el desarrollo rural como son la valorización de productos locales —incluyendo la transformación agroalimentaria de proximidad— y el turismo sostenible.

Un premio para impulsar el emprendimiento rural

El emprendimiento rural, a través de nuevos productos, servicios y oportunidades, contribuye a reactivar el tejido social y productivo, generando impactos positivos tanto en la comunidad como en la economía local. Y no solo fomenta nuevos negocios, sino que también favorece la innovación social, la valorización del patrimonio y el relevo generacional. Impulsar el emprendimiento en entornos rurales significa apostar por un desarrollo integral, con más oportunidades, más capacidad de innovación y una mejor calidad de vida para las personas que viven en ellos.

Por eso, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha hecho del fomento del emprendimiento rural una de sus líneas de trabajo prioritarias, y ahora pone en marcha el premio SpinUOC Rural:

Un premio que quiere dar visibilidad y apoyo a los mejores proyectos emprendedores surgidos en poblaciones de menos de 5.000 habitantes o que aporten soluciones innovadoras a alguno de los grandes desafíos que afrontan las ruralidades contemporáneas.

que quiere dar visibilidad y apoyo a los mejores o que aporten soluciones innovadoras a alguno de los grandes desafíos que afrontan las ruralidades contemporáneas. El proyecto ganador recibirá 10.000 euros y se convertirá en finalista del SpinUOC 2026 , y optará así a alguno de los otros premios del mismo importe en juego.

y se convertirá en finalista del , y optará así a alguno de los otros premios del mismo importe en juego. Los diez mejores proyectos tendrán asesoramiento individualizado, y todos los participantes, por el solo hecho de inscribirse, recibirán formación en línea sobre emprendimiento.

El plazo para presentar los proyectos es el próximo 18 de enero.

Para Carles Rocadembosch, coordinador técnico de la Red UOC Rural —creada en 2023 para potenciar la cocreación y la transferencia de conocimiento y contribuir a reducir la brecha territorial y las desigualdades que genera—, "impulsar el emprendimiento en entornos rurales es un objetivo prioritario, por su impacto directo en la diversificación económica, la generación de oportunidades laborales, la innovación y la digitalización, la valorización del patrimonio y los recursos locales, el fortalecimiento comunitario y el relevo generacional".



El proyecto Levelab ganó uno de los premios del SpinUOC 2025

El SpinUOC Rural se integra en el programa SpinUOC de impulso al emprendimiento y la innovación, puesto en marcha en 2013, y amplía su alcance. Por este programa de emprendimiento, coordinado por la plataforma Hubbik, ya han pasado más de 1.700 iniciativas. Los proyectos finalistas, además de los premios en metálico, valoran especialmente el asesoramiento "no solo en habilidades comunicativas —cómo hacer un pitch con inversores, cómo presentarte a los clientes—, sino también en habilidades de negocio, con mentorías muy potentes", tal como explica Àlex Rius, responsable del proyecto Levelab, ganador de la edición 2025 del programa.

El acto de presentación de los proyectos finalistas del SpinUOC 2026 —que incluirá el proyecto ganador del SpinUOC Rural— se celebrará en la sede de la UOC en Barcelona el próximo 18 de junio.